Kursentwicklung 24.10.2025 20:03:37

Handel in New York: Börsianer lassen Dow Jones nachmittags steigen

Der Dow Jones befindet sich aktuell im Aufwind.

Goldman Sachs
594.21 CHF 0.57%
Kaufen Verkaufen

Am Freitag tendiert der Dow Jones um 20:01 Uhr via NYSE 1.13 Prozent stärker bei 47’262.76 Punkten. Der Börsenwert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 18.935 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 0.461 Prozent auf 46’519.13 Punkte an der Kurstafel, nach 46’734.61 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 47’326.73 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 46’811.51 Einheiten.

Dow Jones-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der Dow Jones bislang einen Gewinn von 2.05 Prozent. Vor einem Monat, am 24.09.2025, lag der Dow Jones-Kurs bei 46’121.28 Punkten. Der Dow Jones stand noch vor drei Monaten, am 24.07.2025, bei 44’693.91 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 24.10.2024, den Wert von 42’374.36 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 11.49 Prozent nach oben. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 47’326.73 Punkten. Bei 36’611.78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Dow Jones-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit IBM (+ 8.25 Prozent auf 308.51 USD), Goldman Sachs (+ 4.00 Prozent auf 780.85 USD), JPMorgan Chase (+ 2.49 Prozent auf 301.88 USD), Amazon (+ 1.85 Prozent auf 225.17 USD) und NVIDIA (+ 1.83 Prozent auf 185.50 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen 3M (-1.83 Prozent auf 168.46 USD), Honeywell (-1.78 Prozent auf 216.74 USD), Johnson Johnson (-1.21 Prozent auf 190.15 USD), Walt Disney (-1.04 Prozent auf 111.86 USD) und Amgen (-0.72 Prozent auf 290.77 USD).

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 13’534’552 Aktien gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 3.773 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Aktien auf

Die Verizon-Aktie präsentiert mit 8.19 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Unter den Aktien im Index präsentiert die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7.13 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

