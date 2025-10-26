Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’568 0.1%  SPI 17’349 0.1%  Dow 47’207 1.0%  DAX 24’240 0.1%  Euro 0.9258 0.2%  EStoxx50 5’675 0.1%  Gold 4’112 -0.3%  Bitcoin 88’344 0.9%  Dollar 0.7955 0.0%  Öl 65.8 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Bitcoin im Fokus: Bleibt der "Uptober" dieses Jahr aus?
Die Performance der Kryptowährungen in KW 43: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Samsung stellt Mini-KI vor: Gefahr für Milliarden-Geschäft von KI-Aktien wie NVIDIA?
Gold, Öl & Co. in KW 43: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Reddit-Aktie mit schwachem Oktober - Analyst gibt aber Entwarnung
Suche...
Weniger ist mehr 26.10.2025 03:26:27

Samsung stellt Mini-KI vor: Gefahr für Milliarden-Geschäft von KI-Aktien wie NVIDIA?

Samsung stellt Mini-KI vor: Gefahr für Milliarden-Geschäft von KI-Aktien wie NVIDIA?

Samsung-Forscher haben ein kompaktes KI-Modell vorgestellt, das trotz minimaler Rechenleistung mit Gemini, OpenAI & Co. mithalten kann. Wie das den KI-Markt verändern könnte.

• Samsung-Forscher stellen Mini-KI vor
• Fokus auf Effizienz
• Was das für NVIDIA, Microsoft & Co. bedeuten könnte

Samsung-Forscher präsentieren Mini-KI

Forschende des Samsung AI Lab in Montreal haben mit dem Tiny Recursive Model (TRM) ein ultrakompaktes KI-System vorgestellt, das selbst grössere Modelle wie OpenAIs o3-mini oder Googles Gemini 2.5 Pro bei logischen Aufgaben übertrifft - und das mit nur sieben Millionen Parametern, wie The Decoder erklärt. Zum Vergleich: selbst kleine Sprachmodelle arbeiten meist mit drei bis sieben Milliarden Parametern.

Laut der Studie "Weniger ist mehr: Rekursives Denken mit winzigen Netzwerken" erzielt TRM herausragende Ergebnisse in verschiedenen Benchmarks - etwa 45 Prozent bei ARC-AGI-1 und 8 Prozent bei ARC-AGI-2, womit es deutlich vor etablierten Modellen liegt. Auch in Tests wie "Sudoku-Extreme" (87,4 Prozent Genauigkeit) und "Maze-Hard" (85,3 Prozent) zeige das Mini-Netzwerk, dass präzises, rekursives Denken auch ohne massive Rechenleistung möglich ist.

Effizienz statt Grösse - was TRM leisten kann

Das TRM-Modell basiert auf einem rekursiven Schleifensystem: Es speichert eine aktuelle Lösung und einen "Notizblock" für Zwischenschritte, die es in mehreren Durchläufen laufend verbessert. Dadurch korrigiert es frühere Fehler selbstständig - ohne auf komplexe Argumentationsketten oder riesige Datensätze angewiesen zu sein. Mit dieser Methode kann ein kleines Netzwerk erstaunlich komplexe Denkprozesse durchführen und lernt gleichzeitig, unnötige Rechenschleifen zu vermeiden.

Trotz seiner Effizienz ist TRM kein Ersatz für grosse Sprachmodelle wie GPT oder Gemini, so The Decoder weiter. Es eignet sich vor allem für strukturierte Logik- und Gitteraufgaben, nicht aber für offene Textverarbeitung oder multimodale Anwendungen.
Die Forscher betonen zudem, dass noch Skalierungsgesetze und theoretische Grundlagen fehlen, um die Effizienz von Rekursion gegenüber tieferen Netzwerken vollständig zu erklären. Zudem ist TRM bislang kein generatives Modell, sondern liefert nur eine einzige deterministische Antwort pro Eingabe - eine Erweiterung auf kreative oder mehrdeutige Aufgaben gilt als spannender nächster Schritt.

Dennoch gilt es als potenzieller Baustein für spezialisierte Denk-KIs und könnte langfristig die Entwicklung energieeffizienter, fokussierter Modelle vorantreiben. Eine unabhängige Überprüfung der Ergebnisse und Tests mit weiteren Datensätzen stehen noch aus.

KI-Wettbewerb neu definieren?

Die Auswirkungen der Forschungsergebnisse könnten enorm sein: Während Unternehmen wie NVIDIA, OpenAI, Google und Microsoft Milliarden in energieintensive Supercomputer investieren, deutet Samsungs Ansatz auf eine mögliche Revolution der Effizienz hin, so die Frankfurter Rundschau. Sollte sich die Technologie durchsetzen, könnten viele dieser Investitionen an Bedeutung verlieren. Jolicoeur-Martineau kritisierte auf X, die Abhängigkeit von riesigen, teuren Basismodellen sei "eine Falle".

Experten sehen darin eine potenzielle Zäsur für die Branche - und ein Risiko für den KI-Boom an der Wall Street. "Um die angekündigten Investitionen zu rechtfertigen, müssten zehn neue KI-Giganten von der Grösse Googles entstehen", warnt KI-Forscher Damian Borth von der Universität St. Gallen. Samsungs Mini-KI könnte somit nicht nur den Wettbewerb neu definieren, sondern auch die milliardenschweren Geschäftsmodelle von Chip- und Cloudkonzernen ins Wanken bringen.

Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

Weitere Links:

NVIDIA-Aktie und Co. im Fokus: Sorge um KI-Blase - Finanzjournalist erwartet einen Crash
NVIDIA-Aktie im Fokus: HSBC sieht weiter Aufwärtspotenzial - Acht-Billionen-Dollar-Marke in Sicht?
Fondsmanager schlagen Alarm: Ist der KI-Hype rund um die NVIDIA-Aktie schon zur Blase geworden?

Bildquelle: Below the Sky / Shutterstock.com,M DOGAN / Shutterstock.com,Casimiro PT / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Umschwung bei Streaming Aktien? – Wall Street Live mit Tim Schäfer

Streaming-Aktien wie Netflix, Disney und Co. erleben turbulente Zeiten – kommt jetzt der Umschwung? 📉📈

In der heutigen Ausgabe von Wall Street Live mit Tim Schäfer @TimSchaeferMedia werfen wir einen Blick auf den aktuellen Stand des Streaming-Markts sowie auf mögliche politische Hintergründe bei geplanten Übernahmen. Tim verrät, wie er den europäischen Streaming-Markt einschätzt und in welche Titel er aktuell investiert ist – inklusive Oracle als Überraschungskandidat.

🔍 Themen im Überblick:
🔹Einschätzungen zu Netflix & Disney
🔹Europa im Streaming-Vergleich
🔹Potenzial für neue Übernahmen
🔹Oracles strategische Position
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?

👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Umschwung bei Streaming Aktien? – Wall Street Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

25.10.25 Logo WHS Outperformance mit ETFs - wie funktioniert das?
24.10.25 BNP Paribas: Magnificent Seven - schauen Sie genau hin
24.10.25 SG-Marktüberblick: 24.10.2025
24.10.25 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Stabilisierung im Chart?
23.10.25 Umschwung bei Streaming Aktien? – Wall Street Live mit Tim Schäfer
23.10.25 Julius Bär: 14.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (51.5%) auf Applied Materials Inc, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd, QUALCOMM Inc
23.10.25 US-Banken in einem neuen Zinsumfeld
21.10.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Nestlé, Novartis, Roche
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’067.68 19.12 B7ZS2U
Short 13’335.69 13.57 BKPSVU
Short 13’909.41 8.38 U5VSUU
SMI-Kurs: 12’568.18 24.10.2025 17:30:00
Long 11’970.15 18.29 SSBBTU
Long 11’730.42 13.57 SWFBJU
Long 11’209.13 8.76 BMYSUU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

So viel Gewinn hätte ein Investment in Ethereum von vor 3 Jahren eingebracht
EQS-DD: TKMS AG & Co. KGaA: Oliver Burkhard, Allocation of 3,828 no-par value bearer limited partnership shares in TKMS AG & Co. KGaA as part of the spin-off from thyssenkrupp AG
KW 43: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Marineschiffbauer TKMS geht an die Börse
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Freitagvormittag
Zurückhaltung in Zürich: SMI zum Start des Freitagshandels schwächer
JP Morgan Chase & Co. mit Investmenttipp: Underweight-Note für Roche-Aktie
VINCI-Aktie dennoch in Rot: VINCI steigert Umsatz in allen Sparten - Jahresprognose bestätigt

Top-Rankings

KW 43: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 43: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 43: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
13:46 GNW-News: Die EBC Financial Group startet weltweit erste Handelsinitiative zum Schutz des Amazonas bei jedem Handel
13:12 GNW-News: Bezirk Gangnan, Stadt Guigang, Guangxi: Aufbau eines Clusters für die Holz-basierte Smart-Home-Industrie mit Bezug zur ASEAN
12:51 GNW-News: Mohawk Industries gibt Ergebnisse für das dritte Quartal 2025 bekannt
04:21 GNW-News: John Langdon Down Foundation gewinnt F1® Allwyn Global Community Award beim Grand Prix von Mexiko
22:40 ROUNDUP 2: USA entsenden Flugzeugträger nach Lateinamerika
22:39 AKTIE IM FOKUS 3: Intel nach guten Resultaten deutlich höher
22:31 ROUNDUP/Aktien New York Schloss: Leitindizes weiter auf Rekordjagd
22:20 ROUNDUP/Ärger mit Trump: Anti-Zoll-Werbeclip in Kanada wird pausiert
22:18 USA setzen Kolumbiens Präsidenten Petro auf Sanktionsliste
22:17 Aktien New York Schloss: Leitindizes weiter auf Rekordjagd