Handel in New York: S&P 500 klettert nachmittags

Am Freitag klettert der S&P 500 um 20:01 Uhr via NYSE um 0.95 Prozent auf 6’802.39 Punkte. An der Börse sind die im S&P 500 enthaltenen Werte damit 53.151 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 0.691 Prozent stärker bei 6’784.97 Punkten in den Freitagshandel, nach 6’738.44 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 6’806.42 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6’772.07 Punkten lag.

S&P 500-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der S&P 500 bislang ein Plus von 1.68 Prozent. Der S&P 500 wurde vor einem Monat, am 24.09.2025, mit 6’637.97 Punkten bewertet. Der S&P 500 stand vor drei Monaten, am 24.07.2025, bei 6’363.35 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.10.2024, erreichte der S&P 500 einen Wert von 5’809.86 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 15.91 Prozent. Das Jahreshoch des S&P 500 beträgt derzeit 6’806.42 Punkte. Bei 4’835.04 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Ford Motor (+ 12.12 Prozent auf 13.84 USD), The Western Union Company (+ 10.50 Prozent auf 9.00 USD), Albemarle (+ 9.59 Prozent auf 106.70 USD), Coinbase (+ 8.69 Prozent auf 350.82 USD) und IBM (+ 8.25 Prozent auf 308.51 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Deckers Outdoor (-12.20 Prozent auf 90.03 USD), VeriSign (-9.79 Prozent auf 226.04 USD), Alaska Air Group (-6.43 Prozent auf 43.63 USD), Mohawk Industries (-5.84 Prozent auf 121.37 USD) und Illinois Tool Works (-4.78 Prozent auf 245.14 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 36’391’688 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3.773 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte im Fokus

Die SVB Financial Group-Aktie präsentiert mit 0.00 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die First Republic Bank-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 1’200.00 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

