NVIDIA-Aktie im Fokus: Neue KI-Chips für China trotz regulatorischer Hürden?

• NVIDIA entwickelt angeblich einen neuen KI-Chip für China, der auf der aktuellen Blackwell-Architektur basiert und leistungsfähiger sein soll als das bisher dort verkaufte H20-Modell• Analysten erwarten für das laufende und die kommenden Geschäftsjahre eine starke Umsatzdynamik• Bilanz in der kommenden Woche

Der US-Chipriese NVIDIA arbeitet laut einem Medienbericht an neuen, speziell für den chinesischen Markt konzipierten KI-Chips, um die strengen Exportbeschränkungen der USA zu navigieren. Diese Entwicklung findet vor dem Hintergrund einer starken Geschäftsentwicklung und sich verändernder Analystenbewertungen statt.

Entwicklung neuer Chips für den chinesischen Markt

Laut einem exklusiven Reuters-Bericht arbeitet NVIDIA an einem neuen KI-Chip für China, der auf seiner neuesten Blackwell-Architektur basiert. Dieser Chip, der vorläufig als B30A bezeichnet wird, soll leistungsfähiger sein als der derzeit in China zum Verkauf zugelassene H20-Chip, berichtet die Nachrichtenagentur mit Verweis auf Insider. Der B30A wird ein Single-Die-Design verwenden, das voraussichtlich die Hälfte der Rechenleistung von NVIDIAs Flaggschiff, der B300-Karte, liefern wird. Zusätzlich bereitet NVIDIA die Auslieferung eines weiteren China-spezifischen Chips vor, des RTX6000D, der ebenfalls auf der Blackwell-Architektur basiert und hauptsächlich für KI-Inferenzaufgaben konzipiert ist. Dieser Chip, dessen Auslieferung in kleinen Mengen für September geplant ist, soll die von der US-Regierung festgelegten Leistungsschwellen einhalten. Die Entwicklung erfolgt, obwohl die US-Zulassung für fortgeschrittenere Chips in China unsicher bleibt, und chinesische Staatsmedien Sicherheitsrisiken der Chips des Unternehmens ins Spiel bringen. Darum bleibt abzuwarten, wie sich eine solche Neuerung besonders auf den Umsatz des KI-Riesen auswirken könnte.

Geschäftsaussichten und Analystenmeinungen

Die Schätzungen der Analysten deuten auf eine fortgesetzte positive Entwicklung hin. Für das laufende Quartal bis Juli 2025 erwarten 43 Analysten einen durchschnittlichen Umsatz von 45,88 Milliarden US-Dollar und ein durchschnittliches EPS von 1,00 US-Dollar. Für das gesamte laufende Jahr 2026 werden im Durchschnitt 202 Milliarden US-Dollar Umsatz und 4,33 US-Dollar EPS prognostiziert. Die geschätzte Umsatzwachstumsrate für das aktuelle Quartal liegt bei 52,71 Prozent.

Die vor den Quartalszahlen am 27. August erstellten Ratings von TipRanks umfassen 35 Kauf-, zwei Halte- und eine Verkaufsempfehlung von 38 Analysten. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 192,62 US-Dollar, mit einem niedrigsten Ziel von 135 US-Dollar und einem höchsten von 250 US-Dollar.

NVIDIA-Aktienkurs reagiert verhalten

Die NVIDIA-Aktie schloss am Montag im NASDAQ-Handel mit einem leichten Plus von 0,86 Prozent bei 182,01 US-Dollar. Nachbörslich gab der Kurs geringfügig um 0,02 Prozent auf 181,97 US-Dollar nach.

Redaktion finanzen.ch