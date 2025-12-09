Alphabet A Aktie 29798540 / US02079K3059
|Prüfung eingeleitet
|
09.12.2025 15:45:00
Alphabet-Aktie höher: EU-Kommission startet Kartelluntersuchung gegen Google wegen KI-Praktiken
Die EU-Kommission hat eine kartellrechtliche Untersuchung gegen den Suchmaschinenbetreiber Google Intelligenz angeführt.
Die Alphabet-Aktie verliert zeitweise an der NASDAQ 0,24 Prozent auf 313,70 US-Dollar.
DOW JONES
|02.12.25
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.25
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|30.10.25
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.25
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.25
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
