Handel in New York: S&P 500 beendet den Handel mit Verlusten

Der S&P 500 schloss am Dienstag nahezu unverändert (minus 0.09 Prozent) bei 6’840.51 Punkten. Damit kommen die im S&P 500 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 55.018 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.063 Prozent auf 6’842.22 Punkte an der Kurstafel, nach 6’846.51 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der S&P 500 bei 6’837.43 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 6’864.92 Punkten.

S&P 500 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 lag am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, bei 6’728.80 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.09.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 6’512.61 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor einem Jahr, am 09.12.2024, den Stand von 6’052.85 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 16.56 Prozent. Das Jahreshoch des S&P 500 steht derzeit bei 6’920.34 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4’835.04 Punkten.

S&P 500-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind derzeit Newmont (+ 5.72 Prozent auf 94.09 USD), AppLovin (+ 5.05 Prozent auf 724.62 USD), DXC Technology (+ 4.74 Prozent auf 15.04 USD), F5 Networks (+ 3.94 Prozent auf 257.98 USD) und Illumina (+ 3.83 Prozent auf 132.13 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil Advance Auto Parts (-9.34 Prozent auf 46.31 USD), AutoZone (-7.17 Prozent auf 3’496.77 USD), Campbell Soup (-5.23 Prozent auf 28.47 USD), Organon Company (-4.66 Prozent auf 6.95 USD) und JPMorgan Chase (-4.66 Prozent auf 300.51 USD).

Welche Aktien im S&P 500 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 33’858’474 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 3.807 Bio. Euro im S&P 500 den grössten Anteil aus.

KGV und Dividende der S&P 500-Werte

Unter den S&P 500-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die First Republic Bank-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 1’200.00 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

