NYSE-Handel: S&P 500 steigt nachmittags

Der S&P 500 bewegt sich im NYSE-Handel um 20:01 Uhr um 0.07 Prozent fester bei 6’851.36 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 55.018 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0.063 Prozent auf 6’842.22 Punkte an der Kurstafel, nach 6’846.51 Punkten am Vortag.

Bei 6’840.17 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tagestief, während er hingegen mit 6’864.92 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wies am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, einen Wert von 6’728.80 Punkten auf. Der S&P 500 verzeichnete vor drei Monaten, am 09.09.2025, den Stand von 6’512.61 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.12.2024, wurde der S&P 500 mit 6’052.85 Punkten gehandelt.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 16.75 Prozent zu. Das Jahreshoch des S&P 500 beträgt derzeit 6’920.34 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’835.04 Zählern erreicht.

Heutige Tops und Flops im S&P 500

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind aktuell DXC Technology (+ 5.15 Prozent auf 15.10 USD), Illumina (+ 4.95 Prozent auf 133.55 USD), Newmont (+ 4.51 Prozent auf 93.01 USD), AppLovin (+ 4.24 Prozent auf 718.99 USD) und IPG Photonics (+ 3.86 Prozent auf 84.59 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 hingegen Advance Auto Parts (-8.23 Prozent auf 46.88 USD), AutoZone (-6.90 Prozent auf 3’506.96 USD), JPMorgan Chase (-4.66 Prozent auf 300.53 USD), Organon Company (-4.18 Prozent auf 6.99 USD) und Rollins (-3.83 Prozent auf 58.22 USD).

S&P 500-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 17’926’366 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3.807 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist 2025 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0.00 erwartet. Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 1’200.00 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch