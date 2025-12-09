Optimismus in New York: NASDAQ Composite letztendlich im Aufwind

Der NASDAQ Composite beendete den Handelstag nahezu unverändert (plus 0.13 Prozent) bei 23’576.49 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0.175 Prozent leichter bei 23’504.61 Punkten, nach 23’545.90 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 23’616.46 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 23’449.73 Einheiten.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, einen Stand von 23’004.54 Punkten. Der NASDAQ Composite notierte noch vor drei Monaten, am 09.09.2025, bei 21’879.49 Punkten. Der NASDAQ Composite notierte noch vor einem Jahr, am 09.12.2024, bei 19’736.69 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 22.28 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite liegt derzeit bei 24’019.99 Punkten. Bei 14’784.03 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit 1-800-FLOWERSCOM (+ 32.80 Prozent auf 4.94 USD), AXT (+ 17.70 Prozent auf 14.96 USD), Americas Car-Mart (+ 7.71 Prozent auf 27.53 USD), Comtech Telecommunications (+ 7.29 Prozent auf 3.53 USD) und Nissan Motor (+ 6.82 Prozent auf 2.51 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen 3D Systems (-16.90 Prozent auf 1.77 USD), inTest (-6.52 Prozent auf 7.45 USD), Harvard Bioscience (-4.81 Prozent auf 0.72 USD), Baiducom (-4.71 Prozent auf 123.94 USD) und Century Casinos (-4.08 Prozent auf 1.41 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 33’858’474 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3.807 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus

Im NASDAQ Composite präsentiert die Upbound Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 14.42 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

