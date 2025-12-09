Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
JPMorgan Chase Aktie 1161460 / US46625H1005

Index-Bewegung 09.12.2025 22:33:51

Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones liegt schlussendlich im Minus

Der Dow Jones beendete den Dienstagshandel im Minus.

Am Dienstag fiel der Dow Jones via NYSE zum Handelsende um 0.38 Prozent auf 47’560.29 Punkte zurück. Damit sind die im Dow Jones enthaltenen Werte 19.192 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.486 Prozent auf 47’971.51 Punkte an der Kurstafel, nach 47’739.32 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 47’533.60 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 47’957.79 Punkten verzeichnete.

Dow Jones seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones notierte am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, bei 46’987.10 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.09.2025, lag der Dow Jones noch bei 45’711.34 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 09.12.2024, den Stand von 44’401.93 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 stieg der Index bereits um 12.19 Prozent. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 48’431.57 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36’611.78 Zählern markiert.

Dow Jones-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Goldman Sachs (+ 1.14 Prozent auf 876.58 USD), Walmart (+ 1.10 Prozent auf 115.06 USD), Procter Gamble (+ 0.93 Prozent auf 139.63 USD), Cisco (+ 0.82 Prozent auf 79.51 USD) und 3M (+ 0.69 Prozent auf 165.09 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen JPMorgan Chase (-4.66 Prozent auf 300.51 USD), Boeing (-2.86 Prozent auf 200.37 USD), Verizon (-2.81 Prozent auf 40.14 USD), Amgen (-2.30 Prozent auf 313.85 USD) und Merck (-2.06 Prozent auf 96.89 USD).

Welche Aktien im Dow Jones das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 33’858’474 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3.807 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder

Im Dow Jones verzeichnet die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8.90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6.56 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

