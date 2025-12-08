Barclays Capital: Rheinmetall-Aktie erhält Overweight

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Rheinmetall auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2060 Euro belassen. Der Markt preise bei dem Rüstungskonzern ein Szenario ein, in dem entweder die Prognose für 2030 verfehlt werde, oder die Bewertungsskala der Aktie die gleiche bleibe wie historisch gewohnt, schrieb Analyst Afonso Osorio in einer am Montag vorliegenden Studie. Das kurzfristige Wachstum sei bei Rheinmetall im Sektor am höchsten, während die Bewertung gemessen an den kommenden Jahren günstiger sei als bei vergleichbaren Unternehmen.

Aktienauswertung: Die Rheinmetall-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die Rheinmetall-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 13:27 Uhr verteuerte sich das Papier um 2.3 Prozent auf 1’564.50 EUR. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 31.67 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Von der Rheinmetall-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 81’614 Stück gehandelt. Auf Jahressicht 2025 kletterte der Anteilsschein um 155.8 Prozent nach oben. Voraussichtlich am 11.03.2026 dürfte Rheinmetall Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

