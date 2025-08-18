Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’072 0.0%  SPI 16’771 0.0%  Dow 44’912 -0.1%  DAX 24’315 -0.2%  Euro 0.9422 -0.2%  EStoxx50 5’435 -0.3%  Gold 3’333 -0.1%  Bitcoin 93’937 -0.9%  Dollar 0.8071 0.1%  Öl 66.5 0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Novartis1200526Swiss Re12688156Rheinmetall345850Novo Nordisk129508879Zurich Insurance1107539
Top News
Palo Alto-Gewinn unter Erwartungen - Anleger lassen Aktie dank Ausblick steigen
Finanzblogger hebt den Daumen: NVIDIA-Aktie wird nach Veröffentlichung der Quartalsbilanz zulegen
Palantir-Aktie im Fokus: Experten warnen vor Überbewertung
Beyond Meat-Aktie gibt Erholungsgewinne wieder ab: Insolvenzgerüchte widerlegt
UnitedHealth-Aktie steigt: Bank of America hebt Kursziel an
Suche...
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

IT-Bilanz im Blick 18.08.2025 22:41:04

Palo Alto-Gewinn unter Erwartungen - Anleger lassen Aktie dank Ausblick steigen

Palo Alto-Gewinn unter Erwartungen - Anleger lassen Aktie dank Ausblick steigen

Am Montag nach US-Börsenschluss hat der IT-Konzern Palo Alto Networks seine Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. So reagieren Anleger.

Palo Alto Networks
142.55 CHF 1.19%
Kaufen Verkaufen
Palo Alto Networks hat am Montagabend nach dem Handelsende an den US-Märkten die Bücher für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2025 geöffnet. Demnach belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,95 US-Dollar. Nach 0,75 US-Dollar im Vorjahr waren Experten von einem EPS in Höhe von 0,885 US-Dollar ausgegangen.

Umsatzseitig wurden 2,536 Milliarden US-Dollar gemeldet. Damit konnte Palo Alto die Analystenerwartungen in Höhe von 2,5 Milliarden US-Dollar schlagen. Im Vorjahresviertel wurden 2,19 Milliarden US-Dollar erlöst.

Im Gesamtjahr 2025 belief sich der Gewinn je Aktie auf 3,34 US-Dollar, nach 2,84 US-Dollar im Vorjahr. Experten hatten 3,672 US-Dollar je Anteilsschein erwartet. Der Umsatz wurde in den vergangenen zwölf Monaten von 9,186 Milliarden US-Dollar auf 9,221 Milliarden US-Dollar gesteigert. Das lag unter den Prognosen der Experten (10,422 Milliarden US-Dollar).

Ausblick beruhigt scheinbar Anleger

Das Unternehmen prognostiziert ein robustes Umsatzwachstum von 14 Prozent und strebt an, die 10-Milliarden-Dollar-Umsatzmarke zu überschreiten. Noch wichtiger ist die optimistische Prognose für das Next-Generation Security ARR, das ein Wachstum von 26 Prozent bis 27 Prozent verzeichnen soll. Diese Kennzahl, die das wiederkehrende Geschäft mit den zukunftsträchtigen Produkten misst, könnte eine starke und wachsende Nachfrage nach den Kernlösungen des Unternehmens signalisieren. Zusammen mit der Erwartung, die profitable "Rule-of-50" erneut zu erfüllen, könnte dieser Ausblick die Erwartung der Anleger, dass Palo Alto Networks seinen Wachstumskurs fortsetzen und dabei auch die Rentabilität steigern wird, untermauern.

Die Palo Alto-Aktie bewegt sich im nachbörslichen Handel an der NASDAQ zeitweise 5,15 Prozent höher bei 185,08 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Finanzblogger hebt den Daumen: NVIDIA-Aktie wird nach Veröffentlichung der Quartalsbilanz zulegen
Rheinmetall, RENK und HENSOLDT im Plus: Anhaltende Rüstungsnachfrage?
Palantir-Aktie im Fokus: Experten warnen vor Überbewertung

Bildquelle: Michael Vi / Shutterstock.com

Nachrichten zu Palo Alto Networks Inc

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten