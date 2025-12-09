NYSE-Handel Dow Jones sackt ab

Um 20:01 Uhr notiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0.27 Prozent leichter bei 47’612.43 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder sind damit 19.192 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Dow Jones 0.486 Prozent höher bei 47’971.51 Punkten, nach 47’739.32 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 47’957.79 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 47’555.85 Punkten.

So bewegt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, lag der Dow Jones-Kurs bei 46’987.10 Punkten. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 09.09.2025, einen Wert von 45’711.34 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 09.12.2024, wies der Dow Jones einen Stand von 44’401.93 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 12.31 Prozent. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 48’431.57 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 36’611.78 Zähler.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Cisco (+ 1.09 Prozent auf 79.72 USD), Procter Gamble (+ 0.83 Prozent auf 139.49 USD), IBM (+ 0.66 Prozent auf 311.21 USD), Amazon (+ 0.55 Prozent auf 228.13 USD) und Goldman Sachs (+ 0.54 Prozent auf 871.38 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil JPMorgan Chase (-4.66 Prozent auf 300.53 USD), Boeing (-2.71 Prozent auf 200.67 USD), Verizon (-2.22 Prozent auf 40.39 USD), Merck (-2.20 Prozent auf 96.75 USD) und Sherwin-Williams (-1.47 Prozent auf 322.33 USD).

Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 17’926’366 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3.807 Bio. Euro.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Titel

Im Dow Jones weist die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8.90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.56 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

