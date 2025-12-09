HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005
09.12.2025 09:35:00
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT höher: Deutscher Bundestag plant Genehmigung von 52-Milliarden-Euro-Rüstungsaufträgen
Der Deutsche Bundestag wird einem Bericht von Bloomberg zufolge in der nächsten Woche 29 Beschaffungsaufträge für militärische Güter im Rekordwert von 52 Milliarden Euro genehmigen.
Aktien der Rüstungskonzerne reagieren auf XETRA positiv: Rheinmetall-Aktien gewinnen zeitweise 2,97 Prozent auf 1.632,00 Euro, RENK-Titel legen 4,31 Prozent auf 56,92 Euro zu, für HENSOLDT geht es daneben 4,72 Prozent auf 73,25 Euro nach oben.
DOW JONES
Bildquelle: Postmodern Studio / Shutterstock.com
