Marktbericht 09.12.2025 20:03:46

Aufschläge in New York: NASDAQ Composite am Dienstagnachmittag mit Zuschlägen

Der NASDAQ Composite entwickelt sich am Dienstag positiv.

Um 20:01 Uhr notiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0.24 Prozent fester bei 23’603.23 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.175 Prozent tiefer bei 23’504.61 Punkten in den Handel, nach 23’545.90 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 23’449.73 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 23’616.46 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, lag der NASDAQ Composite bei 23’004.54 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 09.09.2025, einen Stand von 21’879.49 Punkten auf. Der NASDAQ Composite lag vor einem Jahr, am 09.12.2024, bei 19’736.69 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 22.42 Prozent. Bei 24’019.99 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Das Jahrestief liegt hingegen bei 14’784.03 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit 1-800-FLOWERSCOM (+ 20.30 Prozent auf 4.48 USD), AXT (+ 16.60 Prozent auf 14.82 USD), Nissan Motor (+ 8.85) Prozent auf 2.55 USD), Compugen (+ 7.74 Prozent auf 1.67 USD) und Americas Car-Mart (+ 7.43 Prozent auf 27.46 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen 3D Systems (-18.08 Prozent auf 1.75 USD), inTest (-7.40 Prozent auf 7.38 USD), Baiducom (-4.67 Prozent auf 123.99 USD), Harvard Bioscience (-4.07 Prozent auf 0.73 USD) und O Reilly Automotive (-3.78 Prozent auf 94.40 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 17’926’366 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ Composite mit einer Marktkapitalisierung von 3.807 Bio. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Titel

Die Upbound Group-Aktie hat mit 4.43 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Die Cogent Communications-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 14.42 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

