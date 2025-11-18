|OpenAI-Rivale
|
18.11.2025 20:38:00
KI-Wettbewerb: Anthropic erhält Grossinvestition von Tech-Giganten wie Microsoft und NVIDIA
Die KI-Firma Anthropic, einer der wichtigsten Rivalen des ChatGPT-Entwicklers OpenAI, bekommt eine milliardenschwere Finanzspritze.
Die Partnerschaft bindet Anthropic zugleich enger an die beiden Konzerne: Anthropic verpflichtete sich, Rechenleistung aus Microsofts Computer-Cloud im Wert von 30 Milliarden Dollar zu beziehen, und wird auch in grossem Stil KI-Chipsysteme bei Nvidia kaufen.
Microsoft war ein früher Unterstützer von OpenAI und sicherte sich damit auf Jahre den Zugang zu KI-Technologie des ChatGPT-Entwicklers. Künftig werde man auch KI-Modelle von Anthropic nutzen, OpenAI bleibe aber ein zentraler Partner, sagte Microsoft-Chef Satya Nadella.
Von Anthropic kommt der ChatGPT-Konkurrent Claude, der stark auf den Einsatz in Unternehmen ausgerichtet ist. In die KI-Firma investierten auchAlphabet und Amazon. Nach Informationen des Wirtschaftssenders CNBC wurde Anthropic bei der Finanzspritze insgesamt mit 350 Milliarden Dollar bewertet.
SAN FRANCISCO (awp international)
