NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040

153.88
CHF
1.80
CHF
1.18 %
28.10.2025
BRXC
29.10.2025 06:58:00

NVIDIA Outperform

NVIDIA
153.88 CHF 1.18%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nvidia mit einem Kursziel von 225 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Der KI-Konzern werfe offenbar die Markterwartungen an die Datenzentren-Umsätze gerade komplett über den Haufen, schrieb Analyst Stacy Rasgon nach einer Präsentation des Nvidia-Chefs Jensen Huang. Aus Folien lasse sich schließen, dass der Konzern offenbar für das Geschäftsjahr 2027 mit deutlich mehr als 300 Milliarden Dollar plane. Die Markterwartungen lägen bei lediglich 258 Milliarden Dollar./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 22:10 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 22:10 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: NVIDIA Corp. Outperform
Unternehmen:
NVIDIA Corp. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
$ 225.00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 201.03 		Abst. Kursziel*:
11.92%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 201.04 		Abst. Kursziel aktuell:
11.92%
Analyst Name::
Stacy Rasgon 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

