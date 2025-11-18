Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite sackt zum Handelsende ab

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'482 -0.9%  SPI 17'144 -1.0%  Dow 46'092 -1.1%  DAX 23'181 -1.7%  Euro 0.9262 0.4%  EStoxx50 5'535 -1.9%  Gold 4'066 0.5%  Bitcoin 74'139 1.2%  Dollar 0.7999 0.5%  Öl 64.7 1.1% 
NASDAQ Composite-Performance 18.11.2025 22:33:47

Zum Handelsende zogen sich die Anleger in New York zurück.

Commercial Vehicle Group
1.41 EUR 10.16%
Kaufen Verkaufen

Am Dienstag ging es im NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsschluss um 1.21 Prozent auf 22’432.85 Punkte abwärts. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ Composite 0.626 Prozent tiefer bei 22’565.90 Punkten, nach 22’708.07 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 22’643.01 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 22’231.15 Punkten.

NASDAQ Composite-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 22’679.97 Punkten gehandelt. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor drei Monaten, am 18.08.2025, den Stand von 21’629.77 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.11.2024, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 18’791.81 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 16.35 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch beträgt derzeit 24’019.99 Punkte. Bei 14’784.03 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Commercial Vehicle Group (+ 10.63 Prozent auf 1.67 USD), Cogent Communications (+ 7.08 Prozent auf 19.81 USD), Americas Car-Mart (+ 5.97 Prozent auf 18.99 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 5.82 Prozent auf 206.80 USD) und Lattice Semiconductor (+ 4.81 Prozent auf 64.70 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil Ceva (-14.50 Prozent auf 20.16 USD), Nice Systems (-12.58 Prozent auf 105.65 USD), Ultralife Batteries (-8.84 Prozent auf 5.05 USD), Neogen (-7.79 Prozent auf 5.92 USD) und Dorel Industries (-6.72 Prozent auf 1.18 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 67’323’626 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 3.982 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Aktien auf

In diesem Jahr hat die Upbound Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Die Cogent Communications-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 16.52 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

