NASDAQ 100 985336 / US6311011026

24’503.10
Pkt
-296.82
Pkt
-1.20 %
22:46:04
NASDAQ 100 im Fokus 18.11.2025 22:33:47

Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 liegt schlussendlich im Minus

Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 liegt schlussendlich im Minus

Mit dem NASDAQ 100 ging es am zweiten Tag der Woche abwärts.

Schlussendlich fiel der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 1.20 Prozent auf 24’503.10 Punkte. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ 100 0.597 Prozent tiefer bei 24’651.78 Punkten, nach 24’799.92 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag heute bei 24’735.12 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24’299.29 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, notierte der NASDAQ 100 bei 24’817.95 Punkten. Der NASDAQ 100 notierte noch vor drei Monaten, am 18.08.2025, bei 23’713.76 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 18.11.2024, den Stand von 20’539.19 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 16.82 Prozent. Bei 26’182.10 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16’542.20 Zählern.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Strategy (ex MicroStrategy) (+ 5.82 Prozent auf 206.80 USD), Warner Bros Discovery (+ 4.18 Prozent auf 23.69 USD), Netflix (+ 3.45 Prozent auf 114.09 USD), Paccar (+ 3.03 Prozent auf 97.00 USD) und Regeneron Pharmaceuticals (+ 2.99 Prozent auf 725.34 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen PDD (-7.33 Prozent auf 119.58 USD), Marvell Technology (-5.72 Prozent auf 78.68 USD), Micron Technology (-5.56 Prozent auf 228.50 USD), Amazon (-4.43 Prozent auf 222.55 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (-4.25 Prozent auf 230.29 USD).

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 67’323’626 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ 100 mit 3.982 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Blick

2025 hat die Netflix-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.54 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
ETFs statt Sparkonto: Warum Nicht-Investieren Geld kostet: ETF-Panel für Einsteiger & Fortgeschritten | Börsentag Zürich

ETF-Sparpläne boomen – aber wie fängst du richtig an und welche Produkte passen wirklich zu dir? Im ETF-Panel vom Börsentag 2025 in Zürich diskutieren Experten über alles, was du zu ETFs in der Schweiz wissen musst: von den Grundlagen bis zu aktiven ETFs, Themen-ETFs und den versteckten Kosten bei Brokern.

Du erfährst:
🔸Was ein ETF ist, warum er so transparent und günstig ist und wie du mit Sparplänen schon mit kleinen Beträgen (z.B. 50 CHF) Vermögen aufbauen kannst.
🔸Wie du dein ETF-Portfolio aufbaust: MSCI World vs. All Country, Emerging Markets, Themen-ETFs wie AI, Klima oder Gesundheit – und wann „Pfeffer im Depot" Sinn macht.
🔸Warum „Time in the market" wichtiger ist als Market Timing und wieso Finanzbildung und einfache Erklärungen für Einsteiger so entscheidend sind.
🔸Wie du Kosten wirklich vergleichst: TER, Courtage, FX-Gebühren, Stempelsteuer & Co. – und worauf du bei Schweizer Brokern und ETF-Anbietern achten solltest.
🔸Ob aktive ETFs eine echte Chance auf Mehrertrag bieten oder nur ein teurer Trend sind – inklusive ehrlicher Einschätzungen der Anbieter.
🔸Wenn du in der Schweiz lebst, ETF-Sparpläne nutzen willst und Schritt für Schritt Vermögen für Rente, Eigenheim oder dein Traumauto aufbauen möchtest, ist dieses Panel dein perfekter Einstieg

Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Bloggerlounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

ETFs statt Sparkonto: Warum Nicht-Investieren Geld kostet: ETF-Panel für Einsteiger & Fortgeschritten | Börsentag Zürich

