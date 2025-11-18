Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 liegt schlussendlich im Minus

Schlussendlich fiel der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 1.20 Prozent auf 24’503.10 Punkte. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ 100 0.597 Prozent tiefer bei 24’651.78 Punkten, nach 24’799.92 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag heute bei 24’735.12 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24’299.29 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, notierte der NASDAQ 100 bei 24’817.95 Punkten. Der NASDAQ 100 notierte noch vor drei Monaten, am 18.08.2025, bei 23’713.76 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 18.11.2024, den Stand von 20’539.19 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 16.82 Prozent. Bei 26’182.10 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16’542.20 Zählern.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Strategy (ex MicroStrategy) (+ 5.82 Prozent auf 206.80 USD), Warner Bros Discovery (+ 4.18 Prozent auf 23.69 USD), Netflix (+ 3.45 Prozent auf 114.09 USD), Paccar (+ 3.03 Prozent auf 97.00 USD) und Regeneron Pharmaceuticals (+ 2.99 Prozent auf 725.34 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen PDD (-7.33 Prozent auf 119.58 USD), Marvell Technology (-5.72 Prozent auf 78.68 USD), Micron Technology (-5.56 Prozent auf 228.50 USD), Amazon (-4.43 Prozent auf 222.55 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (-4.25 Prozent auf 230.29 USD).

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 67’323’626 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ 100 mit 3.982 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Blick

2025 hat die Netflix-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.54 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch