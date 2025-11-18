Zurückhaltung in New York: S&P 500 verliert letztendlich

Am Dienstag ging es im S&P 500 via NYSE schlussendlich um 0.83 Prozent auf 6’617.32 Punkte nach unten. Der Wert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 53.635 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.543 Prozent schwächer bei 6’636.20 Punkten in den Handel, nach 6’672.41 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 6’666.63 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6’574.32 Punkten lag.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, wurde der S&P 500 auf 6’664.01 Punkte taxiert. Der S&P 500 lag noch vor drei Monaten, am 18.08.2025, bei 6’449.15 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.11.2024, wurde der S&P 500 mit 5’893.62 Punkten berechnet.

Auf Jahressicht 2025 legte der Index bereits um 12.76 Prozent zu. Das Jahreshoch des S&P 500 liegt derzeit bei 6’920.34 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4’835.04 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im S&P 500

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind aktuell Medtronic (+ 4.69 Prozent auf 100.80 USD), CarMax (+ 4.14 Prozent auf 33.44 USD), Valero Energy (+ 3.94 Prozent auf 185.43 USD), Archer Daniels Midland (+ 3.90 Prozent auf 61.03 USD) und Merck (+ 3.84 Prozent auf 96.43 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Western Digital (-5.90 Prozent auf 152.86 USD), Micron Technology (-5.56 Prozent auf 228.50 USD), Lumen Technologies (-5.46 Prozent auf 7.62 USD), Monolithic Power Systems (-4.46 Prozent auf 856.96 USD) und Amazon (-4.43 Prozent auf 222.55 USD).

S&P 500-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Das grösste Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 67’323’626 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im S&P 500, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3.982 Bio. Euro den grössten Anteil ein.

S&P 500-Fundamentaldaten im Blick

Im S&P 500 hat die SVB Financial Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 1’200.00 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

