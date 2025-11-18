IBM Aktie 941800 / US4592001014
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Index-Bewegung
|
18.11.2025 22:33:47
Verluste in New York: Dow Jones präsentiert sich letztendlich leichter
Der Dow Jones ging im Minus aus dem Handelstag.
Am Dienstag ging es im Dow Jones via NYSE letztendlich um 1.07 Prozent auf 46’091.74 Punkte abwärts. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 19.402 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 1.03 Prozent höher bei 47’068.06 Punkten in den Handel, nach 46’590.24 Punkten am Vortag.
Der Dow Jones verzeichnete bei 45’913.60 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 46’382.92 Einheiten.
Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, wurde der Dow Jones mit 46’190.61 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 18.08.2025, bewegte sich der Dow Jones bei 44’911.82 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 18.11.2024, einen Stand von 43’389.60 Punkten.
Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 8.73 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 48’431.57 Punkten. Bei 36’611.78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones
Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Merck (+ 3.84 Prozent auf 96.43 USD), Verizon (+ 1.15 Prozent auf 41.48 USD), Travelers (+ 0.82 Prozent auf 286.85 USD), Procter Gamble (+ 0.80 Prozent auf 146.99 USD) und Coca-Cola (+ 0.76 Prozent auf 71.22 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Amazon (-4.43 Prozent auf 222.55 USD), Home Depot (-4.12 Prozent auf 298.80 EUR), NVIDIA (-2.81 Prozent auf 181.36 USD), Microsoft (-2.70 Prozent auf 493.79 USD) und IBM (-2.43 Prozent auf 289.95 USD).
Welche Aktien im Dow Jones den grössten Börsenwert aufweisen
Das grösste Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 67’323’626 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3.982 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.
Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Aktien
Die Verizon-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8.75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten inne. In puncto Dividendenrendite ist die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.67 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
ETFs statt Sparkonto: Warum Nicht-Investieren Geld kostet: ETF-Panel für Einsteiger & Fortgeschritten | Börsentag Zürich
ETF-Sparpläne boomen – aber wie fängst du richtig an und welche Produkte passen wirklich zu dir? Im ETF-Panel vom Börsentag 2025 in Zürich diskutieren Experten über alles, was du zu ETFs in der Schweiz wissen musst: von den Grundlagen bis zu aktiven ETFs, Themen-ETFs und den versteckten Kosten bei Brokern.
Du erfährst:
🔸Was ein ETF ist, warum er so transparent und günstig ist und wie du mit Sparplänen schon mit kleinen Beträgen (z.B. 50 CHF) Vermögen aufbauen kannst.
🔸Wie du dein ETF-Portfolio aufbaust: MSCI World vs. All Country, Emerging Markets, Themen-ETFs wie AI, Klima oder Gesundheit – und wann „Pfeffer im Depot“ Sinn macht.
🔸Warum „Time in the market“ wichtiger ist als Market Timing und wieso Finanzbildung und einfache Erklärungen für Einsteiger so entscheidend sind.
🔸Wie du Kosten wirklich vergleichst: TER, Courtage, FX-Gebühren, Stempelsteuer & Co. – und worauf du bei Schweizer Brokern und ETF-Anbietern achten solltest.
🔸Ob aktive ETFs eine echte Chance auf Mehrertrag bieten oder nur ein teurer Trend sind – inklusive ehrlicher Einschätzungen der Anbieter.
🔸Wenn du in der Schweiz lebst, ETF-Sparpläne nutzen willst und Schritt für Schritt Vermögen für Rente, Eigenheim oder dein Traumauto aufbauen möchtest, ist dieses Panel dein perfekter Einstieg
Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Bloggerlounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.
👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|Dow Jones
|46’091.74
|-1.07%
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX beenden Handel mit kräftigen Abgaben -- Verluste an den US-Börsen -- Asiens Börsen schliessen im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag in Rot. Der deutsche Aktienmarkt verbuchte ebenso deutliche Verluste. An der Wall Street ging es abwärts. Die Börsen in Asien gaben auch am zweiten Handelstag der Woche nach.