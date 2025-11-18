Verluste in New York: Dow Jones präsentiert sich letztendlich leichter

Am Dienstag ging es im Dow Jones via NYSE letztendlich um 1.07 Prozent auf 46’091.74 Punkte abwärts. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 19.402 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 1.03 Prozent höher bei 47’068.06 Punkten in den Handel, nach 46’590.24 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 45’913.60 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 46’382.92 Einheiten.

Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, wurde der Dow Jones mit 46’190.61 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 18.08.2025, bewegte sich der Dow Jones bei 44’911.82 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 18.11.2024, einen Stand von 43’389.60 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 8.73 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 48’431.57 Punkten. Bei 36’611.78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Merck (+ 3.84 Prozent auf 96.43 USD), Verizon (+ 1.15 Prozent auf 41.48 USD), Travelers (+ 0.82 Prozent auf 286.85 USD), Procter Gamble (+ 0.80 Prozent auf 146.99 USD) und Coca-Cola (+ 0.76 Prozent auf 71.22 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Amazon (-4.43 Prozent auf 222.55 USD), Home Depot (-4.12 Prozent auf 298.80 EUR), NVIDIA (-2.81 Prozent auf 181.36 USD), Microsoft (-2.70 Prozent auf 493.79 USD) und IBM (-2.43 Prozent auf 289.95 USD).

Welche Aktien im Dow Jones den grössten Börsenwert aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 67’323’626 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3.982 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Aktien

Die Verizon-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8.75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten inne. In puncto Dividendenrendite ist die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.67 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

