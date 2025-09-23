Nach Milliardendeal mit OpenAI: Experten sehen für die NVIDIA-Aktie noch mehr Potenzial

• NVIDIA-Aktie nach Milliardeninvestition in OpenAI auf Rekordhoch• Evercore bestätigt Top-Pick und hebt Kursziel an• Analysten erwarten zusätzlichen Umsatzschub

Knapp 37 Prozent hat die NVIDIA-Aktie seit Jahresstart bereits zugelegt und ist erst zum Wochenstart bei 184,55 US-Dollar auf ein neues Rekordhoch gesprungen. Als Kurstreiber hatte sich dabei die Nachricht eines dreistelligen Milliardeninvestments in OpenAI erwiesen, das am Markt mit kräftigen Kursgewinnen belohnt wurde.

Analysten sehen weiteres Aufwärtspotenzial

Geht es nach den Analysten von Evercore dürfte dies aber noch lange nicht das Ende der Kursrally bei NVIDIA bedeuten. Die Experten haben die NVIDIA-Aktie nach dem Milliardendeal als Top-Pick bestätigt und zudem das Kursziel deutlich angehoben: Statt 214 US-Dollar rechnen die Analysten nun mit einem Sprung bis auf 225 US-Dollar - damit hätte der Anteilsschein zum Schlusskurs vom Montag an der NASDAQ noch mehr als 22 Prozent Luft nach oben.

NVDIA einzigartig positioniert

Die Allianz der beiden Hauptakteure im KI-Segment gilt den Experten dabei als wichtiger Kurstreiber. NVIDIA sei der bevorzugte Lieferant von OpenAI, der ChatGPT-Hersteller habe "die Nachfrage nach seiner Lösung unterschätzt hat und wolle künftig der Nachfrage zuvorkommen", zitiert Investing die Experten. "NVDA ist als Anbieter von Skalierungslösungen einzigartig positioniert, um OpenAI beim Ausbau dieser Infrastruktur zu unterstützen", so die Überzeugung der Evercore-Analysten.

Kräftiger Wachstumsschub voraus

Der Deal mit OpenAI wird sich ihrer Einschätzung nach deutlich positiv auf die Entwicklung der NVIDIA-Erlöse auswirken: Für das zweite Halbjahr 2026 rechnen die Experten mit einem Umsatzzuwachs von 5,5 Milliarden US-Dollar. Diese optimistischen Aussichten haben die Experten zudem zu einer Neubewertung der Geschäftsaussichten veranlasst: Die Umsatz- und Gewinnprognosen für 2026 wurden um jeweils zwei Prozent erhöht, auch wenn dies "konservativ" Schätzungen sein könnten, hiess es weiter.

Die NVIDIA-Aktie sei weiterhin attraktiv, auch wenn am Markt zunehmend Stimmen zu hören sind, die vor einer Blasenbildung warnen. "Wir halten das Risiko-Ertrags-Verhältnis auf dem aktuellen Niveau für überzeugend", zitiert Investing Evercore.

Die NVIDIA-Aktie legt nach dem Vortagessprung eine Pause ein und zeigt sich vorbörslich an der NASDAQ 0,96 Prozent tiefer bei 181,84 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch