NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
166.44CHF
12.56CHF
8.16 %
16:26:35
BRXC
29.10.2025 14:10:09
NVIDIA Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nvidia von 205 auf 235 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Timothy Arcuri hob am Mittwoch seine Gewinnschätzungen für den KI-Konzern an. Aktuelle Nachfrage-Signale der Kalifornier sprächen dafür, dass die Markterwartungen viel zu niedrig angesetzt seien. Dies signalisierten auch seine jüngsten Überprüfungen der Lieferketten./rob/ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 05:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: NVIDIA Corp. Buy
|
Unternehmen:
NVIDIA Corp.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 235.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 210.88
|
Abst. Kursziel*:
11.44%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 208.97
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.46%
|
Analyst Name::
Timothy Arcuri
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
