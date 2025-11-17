Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040

149.53
CHF
0.42
CHF
0.28 %
13:22:19
BRXC
17.11.2025 12:03:56

NVIDIA Overweight

NVIDIA
149.53 CHF 0.28%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nvidia vor Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 215 US-Dollar belassen. Der KI-Chipkonzern könnte abermals die Erwartungen übertreffen und den Geschäftsausblick anheben, schrieb Harlan Sur in einer am Montag vorliegenden Studie. So liege die Nachfrage weiterhin deutlich über der Verfügbarkeit von KI-Hochleistungschips./rob/mis/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2025 / 19:20 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 01:00 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: NVIDIA Corp. Overweight
Unternehmen:
NVIDIA Corp. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 215.00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 190.17 		Abst. Kursziel*:
13.06%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 190.26 		Abst. Kursziel aktuell:
13.00%
Analyst Name::
Harlan Sur 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse