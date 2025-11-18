Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'598 -0.3%  SPI 17'319 -0.4%  Dow 46'590 -1.2%  DAX 23'591 -1.2%  Euro 0.9213 -0.1%  EStoxx50 5'641 -0.9%  Gold 4'015 -0.8%  Bitcoin 71'407 -2.5%  Dollar 0.7943 -0.2%  Öl 63.7 -0.5% 
Geändert am: 18.11.2025 07:11:09

Asiens Börsen in Rot

Die Börsen in Asien geben auch am Dienstag nach. Am heimischen Aktienmarkt war am Montag ein schwächerer Handel zu beobachten. Am deutschen Aktienmarkt ging es zum Wochenauftakt kräftig abwärts. Die US-Börsen schlossen ebenso leichter.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt zeigte sich zum Wochenbeginn leichter.

Der SMI hat die Sitzung etwas tiefer begonnen. Nachdem er zeitweise leichte Gewinne verzeichnen konnte, ging es zuletzt wieder auf rotes Terrain. Sein Schlussstand: 12'597,82 Punkte (-0,29 Prozent).
Die Nebenwertindizes SPI und SLI notierten ebenfalls unterhalb der Nulllinie, nachdem sie zur Startglocke noch marginal zugelegt hatten. Der SPI beendete den Handel 0,42 Prozent im Minus bei 17'318,97 Stellen, während der SLI um 0,66 Prozent leichter bei 2'038,21 Einheiten aus der Sitzung ging.

Am Schweizer Aktienmarkt spielte sich ein volatiler Start in die Woche ab. Wichtige neue News waren Mangelware. Auch in Sachen Zollstreit hatte sich das Bild über das Wochenende nicht mehr fundamental geändert, meinen Börsianer. Mit Spannung werden nun im Wochenverlauf die ersten US-Konjunkturdaten nach dem Shutdown erwartet.

So wird etwa das Bureau of Labor Statistics die US-Arbeitsmarktdaten für September am Donnerstag vorlegen, die dann für einige Bewegung sorgen könnten. Hier wird sich ein erster Hinweis über die Verfassung des Arbeitsmarkts zeigen, der bei den Zinsentscheiden des Fed jeweils eine grosse Rolle spielt. Zuletzt mehrten sich die Zweifel an einer Leitzinssenkung des Fed. Aktuell sehen die Märkte Chancen für eine weitere Senkung im Dezember um 25 Basispunkte noch bei 44 Prozent. Vor kurzem hatten noch zwei Drittel der Marktbeobachter eine Leitzinssenkung um 25 Basispunkte erwartet.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich am Montag mit kräftigen Abgaben.

Der DAX hatte die Montagssitzung minimal höher begonnen und wechselte anschliessend mehrfach das Vorzeichen. Am Nachmittag ging es für das deutsche Börsenbarometer dann deutlich ins Minus und er beendete die Sitzung mit Abschlägen von 1,20 Prozent auf 23'590,52 Punkte.

Der DAX knüpfte an seine durchwachsene Vorwoche an, indem er nach einem zunächst noch soliden Handelsauftakt ins Minus abrutschte. Anleger halten sich zurück vor Eindrücken zur Entwicklung der US-Konjunktur, die im Laufe der Woche ersehnt werden.

Mit unter Druck bleibenden Kursen bleibt es fraglich, ob der traditionell gute Börsenmonat November seinem Ruf noch gerecht werden kann. In der vergangenen Woche war die Freude über ein Ende des Teilstillstands der US-Regierungsgeschäfte Zweifeln gewichen, ob die US-Notenbank Fed im Dezember die Zinsen ein weiteres Mal senken wird. Um eine Entscheidung der Fed besser abschätzen zu können, liegt der Fokus auf US-Daten, deren Vorlage nach dem Shutdown-Ende noch nachgeholt werden muss. Bevor am Donnerstag die Jobdaten für September kommen sollen, sind die Marktteilnehmer laut den Experten der Helaba auf "alternative Informationsquellen angewiesen", darunter regionale Stimmungsindikatoren wie der am Montag erwartete Empire-State-Index.

Aus der nahezu abgeschlossenen Berichtssaison zog JPMorgan-Stratege Mislav Matejka derweil ein recht positives Zwischenfazit nach generell ermutigenden Resultate. Die Eurozone hinke hinterher, die Profitabilität dürfte 2026 aber anziehen.

WALL STREET

An der Wall Street ging es am Montag abwärts.

Der Dow Jones schloss bei 46'590,24 Punkten um 1,18 Prozent tiefer. Zum Start hatte er nur leicht nachgegeben und zeitweise sogar einen Ausflug an die Nulllinie gewagt, bevor die Verkäufer das Ruder übernommen und den Index klar ins Minus gesteuert haben.

Der NASDAQ Composite beendete den Handel mit einem Verlust von 0,84 Prozent auf 22'708,07 Zähler, nachdem er bereits auf rotem Terrain eröffnet hatte. Zwar konnte sich der Index im Handelsverlauf zeitweise ins Plus vorarbeiten, fiel dann aber jeweils wieder in die Verlustzone zurück.

An den US-Börsen waren zum Wochenauftakt die Verkäufer in der Überzahl. Vor der im weiteren Wochenverlauf erwarteten, verspäteten Veröffentlichung wichtiger US-Konjunkturdaten sowie den Geschäftszahlen des Tech-Riesen NVIDIA hielt sich die Kaufbereitschaft der Anleger in Grenzen. Der besser als erwartet ausgefallene Empire State Index - ein konjunktureller Frühindikator für die Industrie des US-Bundesstaats New York - hatte ebenfalls einen moderat dämpfenden Einfluss auf die Kurse.

ASIEN

Die Börsen in Fernost verbuchen am Dienstag Verluste.

In Tokio verliert der Nikkei 225 gegen 07:00 MEZ 2,91 Prozent auf 48'857,61 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite um 0,54 Prozent abwärts auf 3'950,70 Einheiten.

In Hongkong notiert der Hang Seng derweil 1,56 Prozent im Minus bei 25'972,27 Zählern.

Auf der Stimmung an den Börsen lastet, dass die Hoffnungen auf eine weitere Zinssenkung in den USA im Dezember sinken. Dafür sorgen unter anderem Kommentare von US-Notenbankern, die angesichts fehlender Daten als Folge des inzwischen beendeten Shutdowns vor niedrigeren Zinsen quasi im Blindflug warnen. Dazu kommen Befürchtungen, dass weiter sinkende Zinsen die bereits zu hohe Inflation noch verfestigen könnten.

Stimmungsdämpfend wirkt laut Marktteilnehmern auch, dass sich die japanisch-chinesischen Beziehungen zuletzt verschlechtert hätten. China habe am Wochenende seine Bürger vor Reisen nach Japan gewarnt. Hintergrund ist, dass Japans Premierministerin Takaichi ihrerseits davor gewarnt hat, dass ein eventueller chinesischer Angriff auf Taiwan in einer "überlebensbedrohliche Situation" münden, womit sie für den Fall eine militärische Reaktion Tokios andeutete. Insbesondere Tourisimuswerte leiden unter dieser Entwicklung.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
Inside Trading & Investment

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’129.08 19.44 S5MBPU
Short 13’401.24 13.73 S0IB1U
Short 13’876.58 8.99 U5VSUU
SMI-Kurs: 12’597.82 17.11.2025 17:31:20
Long 12’093.89 19.74 SPMB5U
Long 11’817.07 13.88 SG1BPU
Long 11’294.22 8.84 B1PS3U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Unternehmensdaten

Datum Unternehmen/Event
18.11.25 360 Finance Inc (A) American Depositary Share Repr 2 Shs -A- / Quartalszahlen
18.11.25 A2Z Cust2Mate Solutions Corp Registered Shs / Quartalszahlen
18.11.25 Abaxx Technologies Inc Registered Shs / Quartalszahlen
18.11.25 Adial Pharmaceuticals Inc Registered Shs / Quartalszahlen
18.11.25 Aecom Technology Corp / Quartalszahlen
18.11.25 AEON Biopharma Inc Registered Shs -A- / Quartalszahlen
18.11.25 Agility Global PLC Registered Shs Reg S / Quartalszahlen
18.11.25 ALS Ltd / Quartalszahlen
mehr

Wirtschaftsdaten

Datum Unternehmen
18.11.25 RBA Meeting Minutes
18.11.25 Bruttolöhne (im Jahresvergleich)
18.11.25 Herstellerpreisindex (im Jahresvergleich)
18.11.25 Herstellerpreisindex (im Monatsvergleich)
18.11.25 Arbeitslosenquote
18.11.25 EZB-Mitglied Elderson spricht
18.11.25 Bruttoinlandsprodukt (Jahr)
18.11.25 MNB Zinssatzentscheidung
18.11.25 BoE-Mitglied Pill spricht
18.11.25 ADP Beschäftigungsänderung 4-Wochen-Durchschnitt
18.11.25 Baubeginne s.a (Jahr)
18.11.25 Importpreisindex (Monat)
18.11.25 Exportpreisindex (Monat)
18.11.25 Importpreisindex (Jahr)
18.11.25 Exportpreisindex (Jahr)
18.11.25 Redbook Index (Jahr)
18.11.25 Kapazitätsauslastung
18.11.25 Industrieproduktion (Monat)
18.11.25 GDT Preisindex
18.11.25 NAHB Immobilienmarktindex
18.11.25 Auftragseingänge der Industrie (Monat)
18.11.25 Fed-Mitglied Barr spricht
18.11.25 Fed-Mitglied Barr spricht
18.11.25 Bruttoinlandsprodukt (Quartal)
18.11.25 FOMC Mitglied Barkin spricht
18.11.25 BoE-Mitglied Dhingra spricht
18.11.25 Gesamte Netto TIC Flüsse
18.11.25 Netto Langzeit TIC Flüsse
18.11.25 API wöchentlicher Rohöllagerbestand
18.11.25 Erzeugerpreisindex - Input (Quartal)
18.11.25 Erzeugerpreisindex - Output (Quartal)

Devisen in diesem Artikel

USD/ETC 0.0692 -0.0008
-1.17

Börse aktuell - Live Ticker

finanzen.net News

Datum Titel
07:30 dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Zinssorgen belasten Dax weiterhin
07:21 WDH/DAX-FLASH: Korrektur wird rasanter - Vorsicht regiert vor Nvidia-Zahlen
07:06 Amazon-Aktie: Deutlich mehr Saisonarbeiter beschäftigt
06:51 DAX-FLASH: Korrektur wird rasanter - Vorsicht regiert vor Nividia-Zahlen
06:34 ROUNDUP: Europa ringt bei Cloud, KI und Co. um Unabhängigkeit
06:31 ROUNDUP: Nach Votum des UN-Sicherheitsrats wächst Hoffnung in Gaza
06:31 ROUNDUP: Konflikt um Rentenpaket noch nicht entschärft
06:27 UN-Bericht: Methan-Ausstoß sinkt langsamer als nötig
06:26 ROUNDUP/F-35-Kampfjets für Saudi-Arabien: Trump empfängt Kronprinzen
06:26 Palästinensische Autonomiebehörde für Umsetzung der UN-Resolution