24.10.2025 20:03:37
NASDAQ-Handel: So entwickelt sich der NASDAQ Composite aktuell
Aktuell zeigen sich die Börsianer in New York zuversichtlich.
Am Freitag geht es im NASDAQ Composite um 20:01 Uhr via NASDAQ um 1.30 Prozent auf 23’239.60 Punkte nach oben. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.878 Prozent auf 23’143.23 Punkte an der Kurstafel, nach 22’941.80 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der NASDAQ Composite bei 23’256.37 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 23’127.95 Punkten.
NASDAQ Composite auf Jahressicht
Auf Wochensicht legte der NASDAQ Composite bereits um 1.73 Prozent zu. Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Monat, am 24.09.2025, bei 22’497.86 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.07.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 21’057.96 Punkten auf. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Jahr, am 24.10.2024, den Stand von 18’415.49 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 20.53 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 23’256.37 Punkten. Bei 14’784.03 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite
Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit AXT (+ 15.83 Prozent auf 6.00 USD), Heritage Commerce (+ 10.06 Prozent auf 10.72 USD), Lifetime Brands (+ 8.13 Prozent auf 3.46 USD), Powell Industries (+ 6.37 Prozent auf 363.40 USD) und American Superconductor (+ 6.21 Prozent auf 60.04 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen Deckers Outdoor (-12.20 Prozent auf 90.03 USD), VeriSign (-9.79 Prozent auf 226.04 USD), Marten Transport (-8.19 Prozent auf 9.82 USD), Gentex (-7.60 Prozent auf 24.32 USD) und World Acceptance (-4.07 Prozent auf 148.69 USD).
Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf
Im NASDAQ Composite weist die Intel-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 36’391’688 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 3.773 Bio. Euro im NASDAQ Composite den grössten Anteil aus.
Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Aktien auf
Die Upbound Group-Aktie hat mit 5.37 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10.81 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
