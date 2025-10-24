Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’568 0.1%  SPI 17’349 0.1%  Dow 47’278 1.2%  DAX 24’240 0.1%  Euro 0.9249 0.1%  EStoxx50 5’675 0.1%  Gold 4’108 -0.4%  Bitcoin 87’787 0.3%  Dollar 0.7956 0.0%  Öl 66.0 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Wie viel Verlust bei einem Investment in SHIBA INU von vor 5 Jahren angefallen wäre
Wie viel Anleger mit einem Investment in Chainlink von vor 3 Jahren verdient hätten
Webinar: Portfolios mit KI gestalten - Signale im Datendschungel erkennen
KW 43: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Bullenmarkt hält an: Abhängigkeit von grossen Tech-Aktien schürt zunehmende Sorgen
Suche...
200.- Saxo-Deal

Marten Transport Aktie 949836 / US5730751089

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

NASDAQ Composite-Kursentwicklung 24.10.2025 20:03:37

NASDAQ-Handel: So entwickelt sich der NASDAQ Composite aktuell

NASDAQ-Handel: So entwickelt sich der NASDAQ Composite aktuell

Aktuell zeigen sich die Börsianer in New York zuversichtlich.

Intel
30.41 CHF 2.38%
Kaufen Verkaufen

Am Freitag geht es im NASDAQ Composite um 20:01 Uhr via NASDAQ um 1.30 Prozent auf 23’239.60 Punkte nach oben. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.878 Prozent auf 23’143.23 Punkte an der Kurstafel, nach 22’941.80 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ Composite bei 23’256.37 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 23’127.95 Punkten.

NASDAQ Composite auf Jahressicht

Auf Wochensicht legte der NASDAQ Composite bereits um 1.73 Prozent zu. Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Monat, am 24.09.2025, bei 22’497.86 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.07.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 21’057.96 Punkten auf. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Jahr, am 24.10.2024, den Stand von 18’415.49 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 20.53 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 23’256.37 Punkten. Bei 14’784.03 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit AXT (+ 15.83 Prozent auf 6.00 USD), Heritage Commerce (+ 10.06 Prozent auf 10.72 USD), Lifetime Brands (+ 8.13 Prozent auf 3.46 USD), Powell Industries (+ 6.37 Prozent auf 363.40 USD) und American Superconductor (+ 6.21 Prozent auf 60.04 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen Deckers Outdoor (-12.20 Prozent auf 90.03 USD), VeriSign (-9.79 Prozent auf 226.04 USD), Marten Transport (-8.19 Prozent auf 9.82 USD), Gentex (-7.60 Prozent auf 24.32 USD) und World Acceptance (-4.07 Prozent auf 148.69 USD).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Im NASDAQ Composite weist die Intel-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 36’391’688 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 3.773 Bio. Euro im NASDAQ Composite den grössten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Aktien auf

Die Upbound Group-Aktie hat mit 5.37 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10.81 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Historische Kursdaten
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Marten Transport Ltd.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Marten Transport Ltd.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Umschwung bei Streaming Aktien? – Wall Street Live mit Tim Schäfer

Streaming-Aktien wie Netflix, Disney und Co. erleben turbulente Zeiten – kommt jetzt der Umschwung? 📉📈

In der heutigen Ausgabe von Wall Street Live mit Tim Schäfer @TimSchaeferMedia werfen wir einen Blick auf den aktuellen Stand des Streaming-Markts sowie auf mögliche politische Hintergründe bei geplanten Übernahmen. Tim verrät, wie er den europäischen Streaming-Markt einschätzt und in welche Titel er aktuell investiert ist – inklusive Oracle als Überraschungskandidat.

🔍 Themen im Überblick:
🔹Einschätzungen zu Netflix & Disney
🔹Europa im Streaming-Vergleich
🔹Potenzial für neue Übernahmen
🔹Oracles strategische Position
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?

👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Umschwung bei Streaming Aktien? – Wall Street Live mit Tim Schäfer