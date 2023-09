NASDAQ-Aktie Rivian: Rivian-Chef sichert sich massive Gehaltserhöhung

• Rivian-Chef mit 50 Prozent mehr Gehalt• Zusätzliche Aktienzuteilung• Vertrauen in Geschäftsführung

Wie aus einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC hervorgeht, hat der Vorstandsvorsitzende von Rivian Automotive, Robert "RJ" Scaringe, eine satte Gehaltsanpassung erhalten.

Grundgehalt um 50 Prozent gestiegen

Demnach wurde das jährliche Grundgehalt des Automanagers von bislang 650'000 US-Dollar auf eine Million US-Dollar angehoben. Scaringe, der den Tesla-Konkurrenten im Jahr 2009 aus der Taufe hob, verdient damit künftig jedes Jahr rund 50 Prozent mehr.

Zusätzliche Aktienzuteilung für Scaringe

Im Rahmen der Vereinbarung, der der Rivian-Vorstand zugestimmt hat, erhält Scaringe zudem im Rahmen einer Umstrukturierung der Vergütung eine Aktienzuteilung in Form von Aktienoptionen sowie Restricted Stock Units in Höhe von weiteren 15 Millionen US-Dollar. Sowohl die Aktienoptionen als auch die RSUs seien über einen Zeitraum von vier Jahren unverfallbar, heisst es von Unternehmensseite - unter der Voraussetzung, dass Scaringe weiter bei Rivian tätig bleibe.

Vertrauen in den Chef und Gründer des Konzerns

Mit dem angepassten Vergütungspaket untermauert die Führungsebene von Rivian das Vertrauen in den Firmengründer und aktuellen Konzernlenker. Hintergrund der Massnahme dürfte auch die zuletzt überzeugende wirtschaftliche Entwicklung von Rivian sein: Der Tesla-Konkurrent hatte besser als erwartet ausgefallene Zweitquartalszahlen vorgelegt, die zunächst am Markt aber wenig Anklang fanden. Die angehobenen Produktionsschätzungen hatten der Rivian-Aktie jüngst aber wieder zu einem Aufwärtstrend verholfen, der Anteilsschein liegt auf Jahressicht rund 26,5 Prozent im Plus.



Redaktion finanzen.ch