NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels fester

Der NASDAQ 100 stieg im NASDAQ-Handel letztendlich um 0.42 Prozent auf 25’776.44 Punkte. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0.145 Prozent auf 25’631.59 Punkte an der Kurstafel, nach 25’668.69 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 25’504.30 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 25’835.03 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ 100

Seit Wochenbeginn stieg der NASDAQ 100 bereits um 0.068 Prozent. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Monat, am 10.11.2025, den Stand von 25’611.74 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.09.2025, betrug der NASDAQ 100-Kurs 23’849.27 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 10.12.2024, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 21’368.18 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 22.89 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 26’182.10 Punkten. Bei 16’542.20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Old Dominion Freight Line (+ 5.66 Prozent auf 157.32 USD), Regeneron Pharmaceuticals (+ 4.86 Prozent auf 726.21 USD), Warner Bros Discovery (+ 4.49 Prozent auf 29.53 USD), Micron Technology (+ 4.47 Prozent auf 263.71 USD) und Paccar (+ 4.20 Prozent auf 113.48 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil MercadoLibre (-5.00 Prozent auf 1’970.73 USD), Netflix (-4.14 Prozent auf 92.71 USD), T-Mobile US (-2.99 Prozent auf 195.32 USD), AppLovin (-2.94 Prozent auf 703.28 USD) und Microsoft (-2.74 Prozent auf 478.56 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 den grössten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 41’548’390 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3.872 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie. Hier wird ein KGV von 5.76 erwartet. Die Kraft Heinz Company-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.61 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch