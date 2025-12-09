Pluszeichen in New York: Anleger lassen NASDAQ 100 schlussendlich steigen

Letztendlich schloss der NASDAQ 100 den Dienstagshandel nahezu unverändert (plus 0.16 Prozent) bei 25’668.69 Punkten ab. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0.134 Prozent auf 25’593.67 Punkte an der Kurstafel, nach 25’627.95 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 25’698.26 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 25’532.34 Punkten.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, bei 25’059.81 Punkten. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 09.09.2025, bei 23’839.80 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.12.2024, notierte der NASDAQ 100 bei 21’440.82 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 22.37 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 26’182.10 Punkten. Bei 16’542.20 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell AppLovin (+ 5.05 Prozent auf 724.62 USD), Warner Bros Discovery (+ 3.78 Prozent auf 28.26 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 2.89 Prozent auf 188.99 USD), Airbnb (+ 2.77 Prozent auf 125.39 USD) und CoStar Group (+ 2.41 Prozent auf 67.93 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil O Reilly Automotive (-3.93 Prozent auf 94.25 USD), Marvell Technology (-3.37 Prozent auf 88.90 USD), Biogen (-2.55 Prozent auf 175.84 USD), Amgen (-2.30 Prozent auf 313.85 USD) und ON Semiconductor (-2.04 Prozent auf 55.23 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 den grössten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 33’858’474 Aktien gehandelt. Mit 3.807 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Die Charter A-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5.74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Die Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.53 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch