Netflix Aktie 1413346 / US64110L1061
81.52CHF
-0.83CHF
-1.01 %
10:53:11
BRXC
08.12.2025 08:49:18
Netflix Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Ziel für Netflix von 139 auf 125 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Dass der Streaming-Konzern die "Strafzahlung" im Falle eines Scheiterns der Übernahme von Warner Bros auf 5,8 Milliarden Dollar angehoben habe, untermauere die Zuversicht in die Transaktion, schrieb Laurent Yoon am Montag./rob/mis/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 07:17 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 07:17 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 07:17 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Netflix Inc.
Analyst:
Bernstein Research
Kursziel:
$ 125.00
Rating jetzt:
Outperform
Kurs*:
$ 100.24
Abst. Kursziel*:
24.70%
Rating update:
Outperform
Kurs aktuell:
$ 100.24
Abst. Kursziel aktuell:
24.70%
Analyst Name::
Laurent Yoon
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Netflix Inc.
Analysen zu Netflix Inc.
|08:49
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|05.12.25
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|05.12.25
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|19.11.25
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|18.11.25
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
