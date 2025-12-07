Netflix 81.52 CHF -1.01% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Ziel für Netflix von 139 auf 125 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Dass der Streaming-Konzern die "Strafzahlung" im Falle eines Scheiterns der Übernahme von Warner Bros auf 5,8 Milliarden Dollar angehoben habe, untermauere die Zuversicht in die Transaktion, schrieb Laurent Yoon am Montag./rob/mis/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 07:17 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 07:17 / UTC



