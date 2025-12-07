Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
08.12.2025 14:41:58

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Netflix angesichts einer Übernahmeofferte für den Medienkonzern Warner auf "Buy" mit einem Kursziel von 150 US-Dollar belassen. John C. Hodulik zeigt sich in einer am Montag vorliegenden Studie überzeugt davon, dass die Integration der Content-Bibliothek und Produktionskapazitäten von Warner das Angebot von Netflix enorm steigern werden. Dies schaffe mehr Spielraum für Nutzerbindung und Monetarisierung./tih/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 20:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 20:47 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

