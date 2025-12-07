Netflix Aktie 1413346 / US64110L1061
Netflix Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Netflix angesichts einer Übernahmeofferte für den Medienkonzern Warner auf "Buy" mit einem Kursziel von 150 US-Dollar belassen. John C. Hodulik zeigt sich in einer am Montag vorliegenden Studie überzeugt davon, dass die Integration der Content-Bibliothek und Produktionskapazitäten von Warner das Angebot von Netflix enorm steigern werden. Dies schaffe mehr Spielraum für Nutzerbindung und Monetarisierung./tih/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 20:47 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Netflix Inc. Buy
|
Unternehmen:
Netflix Inc.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 150.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 100.24
|
Abst. Kursziel*:
49.64%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 97.05
|
Abst. Kursziel aktuell:
54.56%
|
Analyst Name::
John C. Hodulik
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Netflix Inc.
Analysen zu Netflix Inc.
|10:49
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:49
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|05.12.25
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|05.12.25
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|19.11.25
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Netflix Inc.
|81.35
|-1.23%
