Gute Stimmung in New York: So entwickelt sich der NASDAQ 100 aktuell

Der NASDAQ 100 erhöht sich im NASDAQ-Handel um 20:01 Uhr um 0.22 Prozent auf 25’683.49 Punkte. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0.134 Prozent auf 25’593.67 Punkte an der Kurstafel, nach 25’627.95 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag heute bei 25’532.34 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25’698.26 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, mit 25’059.81 Punkten bewertet. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 09.09.2025, den Stand von 23’839.80 Punkten. Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Jahr, am 09.12.2024, bei 21’440.82 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 schlägt ein Plus von 22.44 Prozent zu Buche. Bei 26’182.10 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’542.20 Zählern verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Strategy (ex MicroStrategy) (+ 4.50 Prozent auf 191.96 USD), AppLovin (+ 4.24 Prozent auf 718.99 USD), Warner Bros Discovery (+ 2.81 Prozent auf 28.00 USD), Airbnb (+ 2.76 Prozent auf 125.38 USD) und Align Technology (+ 2.49 Prozent auf 161.60 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen O Reilly Automotive (-3.78 Prozent auf 94.40 USD), Marvell Technology (-3.03 Prozent auf 89.22 USD), Old Dominion Freight Line (-2.07 Prozent auf 148.54 USD), JDcom (-1.89 Prozent auf 29.36 USD) und T-Mobile US (-1.82 Prozent auf 200.72 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 17’926’366 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3.807 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus

Die Charter A-Aktie weist mit 5.74 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.53 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.ch