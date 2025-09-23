Bitcoin - Japanischer Yen BTC - JPY
|Frisches Kapital
23.09.2025 20:46:04
CleanSpark setzt auf Wachstum: Neue Finanzierung treibt Aktie an
Der Marktführer im Bitcoin-Mining CleanSpark hat sich frisches Geld für seine Geschäftsaktivitäten besorgt. Anleger feiern die Nachricht.
• Kapital soll in Energieausbau, Mining-Skalierung und Hochleistungsrechner fliessen
• Aktie mit 49 Prozent Gewinn seit Jahresstart
Wie der Bitcoin-Miner am Montag bekannt gab, hat CleanSpark seine Kreditlinie bei Coinbase um weitere 100 Millionen US-Dollar erweitert. Besichert ist dieser Kredit durch Bitcoin. Das wird am Markt überaus positiv aufgenommen, die CleanSpark-Aktie zieht an der NASDAQ zeitweise um 1,75 Prozent auf 13,98 US-Dollar an. Seit Jahresstart haben CleanSpark-Anleger bereits ein Plus von über 49 Prozent in ihren Depots.
Wachstumsfantasie kommt auf
Das Geld soll Unternehmensangaben zufolge für strategische Investitionen eingesetzt werden - darunter die Erweiterung des Energieportfolios von CleanSpark, die Skalierung des Bitcoin-Mining-Betriebs und Investitionen in Hochleistungsrechner. "Wir sind stolz darauf, unsere Beziehung zu Coinbase Prime auszubauen, während wir unser Portfolio kontinuierlich um Megawatt erweitern und Schritte in Richtung alternativer Anwendungsfälle für einige unserer Rechenzentren unternehmen", wird Matt Schultz, Chief Executive Officer und Chairman von CleanSpark, in der Pressemitteilung des Unternehmens zitiert.
"Wir sehen enorme Chancen, das Mining-Wachstum zu beschleunigen und gleichzeitig unsere Anlagen, insbesondere in der Nähe von Grossstädten und in unserer unmittelbaren Pipeline, durch die potenzielle Entwicklung von Hochleistungsrechner-Campi zu optimieren", so der Top-Manager weiter.
Nicht verwässernde Finanzierungen
Bereits in der Vergangenheit hatte CleanSpark bei seiner Kapitalstrategie auf Massnahmen gesetzt, die den Aktienkurs nicht verwässern und daher auf die Ausgabe zusätzlicher Aktien verzichtet, so sieht auch Gary A. Vecchiarelli, Chief Financial Officer und Präsident von CleanSpark, "die Erzielung eines wertsteigernden Wachstums durch nicht verwässernde Finanzierung" als "den Kern der Kapitalstrategie von CleanSpark".
Redaktion finanzen.ch
