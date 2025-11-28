Handel in New York: Dow Jones letztendlich in Grün

Schlussendlich ging es im Dow Jones im NYSE-Handel um 0.61 Prozent aufwärts auf 47’716.42 Punkte. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 19.131 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0.487 Prozent tiefer bei 47’196.15 Punkten in den Handel, nach 47’427.12 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 47’475.61 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 47’750.77 Punkten.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche kletterte der Dow Jones bereits um 2.94 Prozent. Vor einem Monat, am 28.10.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 47’706.37 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.08.2025, stand der Dow Jones noch bei 45’636.90 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Der Dow Jones wurde am vorherigen Handelstag, dem 27.11.2024, mit 44’722.06 Punkten bewertet.

Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 12.56 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 48’431.57 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36’611.78 Zählern registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Amazon (+ 1.77 Prozent auf 233.22 USD), IBM (+ 1.77 Prozent auf 308.58 USD), JPMorgan Chase (+ 1.77 Prozent auf 313.08 USD), Microsoft (+ 1.34 Prozent auf 492.01 USD) und Walmart (+ 1.29 Prozent auf 110.51 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen NVIDIA (-1.81 Prozent auf 177.00 USD), Travelers (-0.56 Prozent auf 292.86 USD), Johnson Johnson (-0.31 Prozent auf 206.92 USD), McDonalds (-0.19 Prozent auf 311.82 USD) und Procter Gamble (-0.06 Prozent auf 148.16 USD).

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 29’551’537 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3.782 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Die Verizon-Aktie weist mit 8.69 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Die Verizon-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.72 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

