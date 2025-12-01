|Autoindustriezulieferer
|
01.12.2025 10:12:07
Autoneum-Aktie fester: Übernahme in China abgeschlossen
Autoneum hat die im Mai 2025 angekündigte Übernahme des chinesischen Autoindustriezulieferers Chengdu Yiqi-Sihuan abgeschlossen.
Nach der kürzlich erfolgten Integration der Jiangsu Huanyu Group sie dies der nächste Schritt zur Umsetzung der "Level Up"-Strategie von Autoneum, heisst es in einer Mitteilung vom Montag. Bekanntlich hat sich Autoneum das Ziel gesetzt, mittelfristig 20 Prozent des Konzernumsatzes in Asien zu erwirtschaften.
Das übernommene Unternehmen wurde 2011 gegründet und betreibt den Angaben nach vier Produktionsstätten in China mit rund 240 Beschäftigten. Im Jahr 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 27 Millionen Franken.An der Heimatbörse gewinnt die Autoneum-Aktie zeitweise 0,10 prozent auf 151,15 Franken.
sta/rw
Winterthur (awp)
Weitere Links:
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Broadcom, Quanta Services & ING mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Broadcom
✅ Quanta Services
✅ ING Group
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI wenig verändert -- DAX schwächer -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Markt zeigt sich zum Wochenstart zurückhaltend. Der deutsche Leitindex gibt nach. Die Märkte in Fernost bewegen sich am Montag in unterschiedliche Richtungen.