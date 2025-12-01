Autoneum-Aktie fester: Übernahme in China abgeschlossen

Der Anbieter von Akustik- und Wärmemanagementlösungen soll das Umsatzwachstum von Autoneum im weltweit grössten Automobilmarkt antreiben.

Nach der kürzlich erfolgten Integration der Jiangsu Huanyu Group sie dies der nächste Schritt zur Umsetzung der "Level Up"-Strategie von Autoneum, heisst es in einer Mitteilung vom Montag. Bekanntlich hat sich Autoneum das Ziel gesetzt, mittelfristig 20 Prozent des Konzernumsatzes in Asien zu erwirtschaften.

Das übernommene Unternehmen wurde 2011 gegründet und betreibt den Angaben nach vier Produktionsstätten in China mit rund 240 Beschäftigten. Im Jahr 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 27 Millionen Franken.

An der Heimatbörse gewinnt die Autoneum-Aktie zeitweise 0,10 prozent auf 151,15 Franken.

sta/rw

Winterthur (awp)