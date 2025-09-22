Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’126 0.1%  SPI 16’824 0.1%  Dow 46’382 0.1%  DAX 23’527 -0.5%  Euro 0.9350 0.1%  EStoxx50 5’442 -0.3%  Gold 3’747 1.7%  Bitcoin 88’922 -3.1%  Dollar 0.7924 -0.3%  Öl 66.6 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Chip-Duell spitzt sich zu: Broadcom macht der NVIDIA-Aktie Konkurrenz
100-Milliarden-Dollar-Investition in OpenAI schiebt NVIDIA-Aktie auf neues Rekordhoch
Diginex-Aktie setzt Rally mit erneutem kräftigem Kurssprung fort
Oracle-Aktie gewinnt: Neue Doppelspitze - Führungswechsel mit Konzentration auf KI
Apple-Aktie im Fokus: Neue iPhones kommen in China gut an
Suche...
Plus500 Depot

NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Megadeal 22.09.2025 22:22:00

100-Milliarden-Dollar-Investition in OpenAI schiebt NVIDIA-Aktie auf neues Rekordhoch

100-Milliarden-Dollar-Investition in OpenAI schiebt NVIDIA-Aktie auf neues Rekordhoch

NVDIA hat einen dreistelligen Milliardenbetrag in die Hand genommen und in den ChatGPT-Macher OpenAI investiert.

NVIDIA
139.31 CHF -0.86%
Kaufen Verkaufen
Eine angekündigte Mega-Investition hat NVIDIA am Montag einen Kurssprung von bis zu 4,5 Prozent sowie mit 184,55 US-Dollar ganz knapp ein Rekordhoch beschert. Zuletzt lag der Kurs 3,93 Prozent höher als am Vortag und mit 183,61 Dollar wieder knapp unter dem Allzeithoch.

Der Kurs der Papiere hat sich im Zuge des KI-Booms an der Börse in den vergangenen drei Jahren fast verfünfzehnfacht. Mit einem Börsenwert von knapp 4,5 Billionen Dollar ist NVIDIA der weltweit wertvollste Konzern.

Der Chipkonzern will sich mit einer Investition von bis zu 100 Milliarden Dollar den Platz in künftigen Rechenzentren des ChatGPT-Entwicklers OpenAI sichern. Mit dem Investment solle der Aufbau neuer KI-Rechenzentren mit Nvidia-Technik sowie deren Energieversorgung unterstützt werden, teilten die Unternehmen mit. NVIDIA ist ein zentraler Lieferant von Chipsystemen für Training und Betrieb von Software mit Künstlicher Intelligenz (KI).

Die Investition von bis zu 100 Milliarden Dollar (aktuell rund 85 Milliarden Euro) soll schrittweise erfolgen. "Die erste Phase" werde in der zweiten Hälfte 2026 mit dem Einsatz von Chipsystemen der neuen NVIDIA-Plattform Vera Rubin "online gehen". Nach Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg soll NVIDIA auch eine Beteiligung an OpenAI bekommen.

Der Chatbot ChatGPT löste mit der Veröffentlichung im November 2022 den Hype um Künstliche Intelligenz aus. Es ist die meistverwendete KI-Software mit aktuell mehr als 700 Millionen wöchentlich aktiven Nutzern.<

Chips von NVIDIA wurden zu einer Schlüsseltechnologie bei Künstlicher Intelligenz. Grosse KI-Entwickler geben Milliarden dafür aus und füllen ganze Rechenzentren damit. Die Vereinbarung mit OpenAI sichert NVIDIA die Rolle als Herzstück künftiger Rechenzentren des OpenAI-Erfinders.

SANTA CLARA (awp international)

Weitere Links:

NVIDIA-Aktie bleibt Favorit: Analysten heben Kursziele an

Bildquelle: gguy / Shutterstock.com