NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Ende des Freitagshandels auf grünem Terrain

Schlussendlich stieg der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0.78 Prozent auf 25’434.89 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.291 Prozent stärker bei 25’310.28 Punkten in den Freitagshandel, nach 25’236.94 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 25’280.96 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 25’435.77 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 3.97 Prozent aufwärts. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 28.10.2025, den Stand von 26’012.16 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 28.08.2025, einen Stand von 23’703.45 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 27.11.2024, bei 20’744.49 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 21.26 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 26’182.10 Punkten. Bei 16’542.20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Intel (+ 10.19 Prozent auf 40.56 USD), Enphase Energy (+ 3.70 Prozent auf 28.85 USD), Analog Devices (+ 2.88 Prozent auf 265.34 USD), Micron Technology (+ 2.70 Prozent auf 236.48 USD) und Palo Alto Networks (+ 2.58 Prozent auf 190.13 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen NVIDIA (-1.81 Prozent auf 177.00 USD), Gilead Sciences (-1.31 Prozent auf 125.84 USD), Ross Stores (-0.75 Prozent auf 176.36 USD), AstraZeneca (-0.64 Prozent auf 92.72 USD) und Regeneron Pharmaceuticals (-0.56 Prozent auf 780.19 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 29’551’537 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 mit 3.782 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Blick

Unter den NASDAQ 100-Aktien hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 5.49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. In puncto Dividendenrendite ist die Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.25 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch