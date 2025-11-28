Aufschläge in New York: NASDAQ Composite verbucht schlussendlich Zuschläge

Am Freitag ging es im NASDAQ Composite via NASDAQ letztendlich um 0.65 Prozent auf 23’365.69 Punkte aufwärts. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.331 Prozent stärker bei 23’291.59 Punkten in den Handel, nach 23’214.69 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 23’365.79 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 23’250.51 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn kletterte der NASDAQ Composite bereits um 3.93 Prozent. Vor einem Monat, am 28.10.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 23’827.49 Punkten gehandelt. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 28.08.2025, einen Stand von 21’705.16 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ Composite wurde am vorherigen Handelstag, dem 27.11.2024, mit 19’060.48 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 21.19 Prozent aufwärts. Bei 24’019.99 Punkten verzeichnete der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 14’784.03 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Geospace Technologies (+ 18.44 Prozent auf 13.17 USD), Intel (+ 10.19 Prozent auf 40.56 USD), Lifetime Brands (+ 8.55 Prozent auf 3.81 USD), Century Casinos (+ 5.56 Prozent auf 1.52 USD) und Grupo Financiero Galicia (+ 4.87 Prozent auf 53.57 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil Astro-Med (-3.31 Prozent auf 7.60 USD), CRESUD (-2.93 Prozent auf 11.93 USD), TransAct Technologies (-2.74 Prozent auf 4.44 USD), ADTRAN (-2.54 Prozent auf 6.82 EUR) und Computer Programs and Systems (-2.44 Prozent auf 21.96 USD) unter Druck.

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 29’551’537 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3.782 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 4.28 zu Buche schlagen. Im Index bietet die Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16.09 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch