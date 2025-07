MÄRKTE USA/Weiter steigende Kurse nach Handelsabkommen USA-EU

DOW JONES--Nach der Einigung auf ein Handelsabkommen zwischen den USA und der Europäischen Union (EU) dürfte es mit den Kursen an der Wall Street zu Wochenbeginn weiter aufwärts gehen. Damit könnte die jüngste Rekordjagd ihre Fortsetzung finden, die den S&P-500 und den Nasdaq-Composite zum Wochenausklang erneut auf Allzeithochs geführt hatten. Der Future auf den S&P-500 legt um 0,2 Prozent zu und für die Nasdaq geht es um 0,4 Prozent nach oben.

Gleichwohl hält sich die Begeisterung über das Handelsabkommen zwischen den USA und der EU vor allem an den europäischen Börsen deutlich in Grenzen. US-Präsident Donald Trump sagte, die USA würden einen Basiszoll von 15 Prozent auf europäische Waren, einschliesslich Autos, erheben. Die EU habe sich im Rahmen des Abkommens bereit erklärt, Energieprodukte im Wert von 750 Milliarden US-Dollar aus den USA zu beziehen und weitere 600 Milliarden Dollar in die USA zu investieren.

"Es ist ein Deal, der seinen Namen nicht verdient", so Jürgen Molnar von Robomarkets. Das Abkommen entschärfe die Situation im Handelsstreit nur zu den Bedingungen der USA: "Es ist ein mehr oder weniger schlechtes Geschäft für Europa". Mittel- bis langfristig spürten eher die USA die realwirtschaftlichen Vorteile aus diesem Deal und gingen als Gewinner vom Platz. Dies dürfte sich in einer sich fortsetzenden Underperformance von Europas Börsen gegenüber der Wall Street zeigen. Auch die verbleibenden 50 Prozent Zoll auf Stahl und Aluminium sprächen eine eindeutige Sprache, wohin die Reise gehe.

Von der Unternehmens- und Konjunkturseite stehen zu Wochenbeginn keine wichtigen Daten auf der Agenda. Die Blicke sind zudem schon auf die Sitzung der US-Notenbank gerichtet, deren Ergebnis am Mittwoch (20.00 Uhr MESZ) bekannt gegeben wird. Es wird allgemein erwartet, dass der Leitzins in der Spanne von 4,25 bis 4,50 Prozent bestätigt wird. Fed-Gouverneur Christopher Waller und die Chefin für Bankenaufsicht Michelle Bowman - beide von Präsident Trump ernannt - haben jedoch öffentlich erklärt, dass sie eine Zinssenkung bei der kommenden Sitzung unterstützen würden. Somit könnte es erstmals seit drei Jahrzehnten zu einer abweichenden Meinung von zwei Gouverneuren bei einer Fed-Sitzung kommen.

Bei den Einzelwerten legt die Tesla-Aktie vorbörslich um 1,5 Prozent zu. Das Unternehmen könnte von dem Handelsabkommen zwischen den USA und der EU profitieren, da es ein grosses Werk in Deutschland betreibt, heisst es.

Am Devisenmarkt geht es für den Euro nach dem Handelsabkommen deutlich abwärts. Die Gemeinschaftswährung gibt um 0,9 Prozent auf 1,1660 Dollar nach. So urteilt die Commerzbank, dass es für europäische Unternehmen "deutlich schwieriger sein wird, in ihren wichtigsten ausländischen Markt zu exportieren." Dieser Umstand werde die europäische Wirtschaft beeinträchtigen. Zudem ist die Einigung noch nicht schriftlich fixiert. Bei diesem Prozess könnten weitere Fallstricke entstehen, heisst es im Handel.

Die Ölpreise legen dagegen um bis zu 1,8 Prozent zu. Das Abkommen mit der EU folgt auf eine Reihe von jüngsten Handelsankündigungen und mindert die Besorgnis, dass hohe Zölle das globale Wirtschaftswachstum und die Nachfrage nach Rohöl beeinträchtigen könnten, heisst es.

Mit dem Handelsabkommen zwischen der EU und den USA sind "sichere Häfen" weniger gefragt. Der Goldpreis gibt um 0,2 Prozent auf 3.329 Dollar nach. Auch für die Notierungen am US-Anleihemarkt geht es leicht nach unten. Die Rendite zehnjähriger Papiere steigt um einen Basispunkt auf 4,40 Prozent.

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Fr, 17:20 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1660 -0,9% 1,1762 1,1733 +13,6%

EUR/JPY 172,70 -0,6% 173,71 173,29 +6,6%

EUR/CHF 0,9339 -0,2% 0,9358 0,9348 -0,3%

EUR/GBP 0,8683 -0,8% 0,8752 0,8735 +5,8%

USD/JPY 148,12 +0,3% 147,69 147,70 -6,1%

GBP/USD 1,3428 -0,1% 1,3441 1,3431 +7,4%

USD/CNY 7,1543 +0,1% 7,1481 7,1471 -0,8%

USD/CNH 7,1765 +0,2% 7,1643 7,1673 -2,3%

AUS/USD 0,6530 -0,7% 0,6573 0,6557 +6,2%

Bitcoin/USD 118.977,85 -0,3% 119.287,55 115.368,50 +26,1%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 66,34 65,16 +1,8% 1,18 -9,5%

Brent/ICE 69,56 68,44 +1,6% 1,12 -9,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.328,78 3.336,81 -0,2% -8,04 +27,2%

Silber 32,66 32,45 +0,6% 0,21 +16,3%

Platin 1.209,66 1.195,14 +1,2% 14,52 +36,5%

Kupfer 5,75 5,76 -0,3% -0,02 +42,6%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

