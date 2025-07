FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Tesla auf "Buy" mit einem Kursziel von 345 US-Dollar belassen. Mit Blick auf das Robotaxi des Unternehmens müsse man in puncto größere Reichweiten noch warten, schrieb Edison Yu in einer am Montag vorliegenden Studie. Vom Management des E-Autobauers habe es diesbezüglich nicht viel Aufklärung gegeben./bek/he;