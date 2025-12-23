Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
23.12.2025 18:02:39

MÄRKTE EUROPA/Zürich mit festen Pharmatiteln auf Allzeithoch

Novo Nordisk
41.32 CHF 8.57%
Kaufen Verkaufen

DOW JONES--Die europäischen Aktienmärkte haben sich am Dienstag überwiegend in vorweihnachtlicher Ruhe und wenig bewegt gezeigt. Der DAX stieg am drittletzten Handelstag des Jahres bei geringen Umsätzen um 0,2 Prozent auf 24.340 Punkte, der Euro-Stoxx-50 legte um 0,1 Prozent auf 5.749 Punkte zu. Heraus ragte Börse in Zürich: Der SMI stieg um 0,6 Prozent auf 13.242 Punkte und bescherte den Anlegern pünktlich zu Weihnachten ein Allzeithoch.

Damit profitierte er von der anhaltenden Hausse der grossen Pharmakonzerne. Roche gewannen 1,4 Prozent und Novartis 1,3 Prozent - auch Norvartis markierten Rekordstände. Der Phama-Index stellte mit einem Plus von 1,4 Prozent auch den grössten Gewinner unter den Stoxx-Branchenindizes: "Nach der mauen Entwicklung im laufenden Jahr setzt der Markt auf eine stärkere Entwicklung der Branche im kommenden Jahr", so ein Händler. Hinzu kamen starke Gewinne von Novo Nordisk: Für ein Plus von 9,2 Prozent sorgte die Nachricht, dass die US-Gesundheitsbehörde FDA eine Tablettenform des Novo-Mittels Wegovy zur Gewichtsreduktion zugelassen hatte. Dies verschafft Novo Nordisk einen Vorsprung gegenüber Wettbewerbern wie Eli Lilly und anderen. Eine orale Darreichungsform könnte Novo Nordisk einen riesigen neuen Markt eröffnen, weil die bisherigen Therapien gegen Adipositas überwiegend Injektionen erfordern.

Volatil zeigten sich die Edelmetalle. Die Feinunze Gold lief in der Nacht bereits die Marke von 4.500 Dollar an, kam dann aber deutlich zurück. Grund waren starke US-Wachstumsdaten: Die US-Wirtschaft ist im dritten Quartal um annualisiert 4,3 Prozent gewachsen und damit viel stärker als erwartet. "Das bremst die Zinssenkungsfantasie", so ein Händler. Allerdings wurden auch schwächere US-Daten veröffentlicht, so zum Verbruchervertrauen und den Auftragseingängen.

An den übrigen Märkten schien das Jahr dagegen bereits gelaufen zu sein. Am Anleihemarkt kam es zu einer kleinen Gegenbewegung bei den Kursen nach dem jüngsten Rückgang, die Renditen sanken also etwas. Der Euro zog weiter an und kostete zur Schlussglocke an den Aktienmärkten 1,1775 Dollar. Nach dem Anstieg am Vortag zeigten sich die Ölpreise kaum verändert. Auf der Aktienseite war nach dem grossen Verfall am Terminmarkt am Freitag weitere Liquidität aus dem Markt gewichen. Die Umsätze waren dünn, und überwiegend auch die Kursausschläge, und das sowohl bei den europäischen Stoxx-Branchenindizes als auch bei den Einzelaktien.

An der Gewinnerspitze des deutschen Markts lagen die Versorger RWE und Eon sowie Bayer, sie legten alle um 1,4 Prozent zu. Auf der anderen Seite fielen Zalando und Adidas um je 1,4 Prozent zurück.

Siemens Energy konnten sich um 1,3 Prozent erholen, nachdem sie am Montag unter dem Verbot von Offshore-Anlagen vor den US-Küsten gelitten hatten. Auch Orsted stoppten im Verlauf ihre Talfahrt und schlossen 1,3 Prozent erholt.

Die Aktie von Brockhaus Technologies haussierte um 53 Prozent. Treiber war die Nachricht, dass die 52-prozentige Beteiligung an der BLS Beteiligungs GmbH ("Bikeleasing") verkauft wird. Laut dem Unternehmen ergibt sich ein anteiliger Kaufpreis für Brockhaus Technologies von rund 240 Millionen Euro, während die Marktkapitalisierung am Vortag bei rund 126 Millionen Euro lag.

===

Index Schluss Entwicklung in % Seit Jahresbeginn*

Euro-Stoxx-50 5.749,28 +0,1% +17,3%

Stoxx-50 4.894,79 +0,5% +13,0%

Stoxx-600 588,73 +0,3% +15,6%

XETRA-DAX 24.340,06 +0,2% +22,0%

CAC-40 Paris 8.103,85 -0,2% +10,0%

AEX Amsterdam 942,26 -0,0% +7,3%

ATHEX-20 Athen 5.377,02 +0,0% +50,6%

BEL-20 Bruessel 5.057,49 +0,0% +18,6%

BUX Budapest 111.046,97 +0,1% +39,2%

OMXH-25 Helsinki 5.625,93 +0,3% +29,5%

OMXC-20 Kopenhagen 1.614,74 +4,1% -26,2%

PSI 20 Lissabon 8.169,20 -0,3% +28,4%

IBEX-35 Madrid 17.182,80 +0,1% +48,1%

FTSE-MIB Mailand 44.606,58 +0,0% +30,4%

OBX Oslo 1.580,39 +0,2% +18,6%

PX Prag 2.672,24 +0,2% +51,5%

OMXS-30 Stockholm 2.849,09 +0,1% +14,6%

WIG-20 Warschau 3.155,57 -0,6% +44,8%

ATX Wien 5.247,21 +0,1% +43,0%

SMI Zuerich 13.242,80 +0,6% +13,5%

*bezogen auf Vortagesschluss

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mo, 18:28 % YTD

EUR/USD 1,1775 +0,1% 1,1760 1,1757 +13,6%

EUR/JPY 184,06 -0,3% 184,61 184,40 +13,3%

EUR/CHF 0,9300 -0,1% 0,9313 0,9313 -0,8%

EUR/GBP 0,8733 -0,0% 0,8735 0,8731 +5,6%

USD/JPY 156,35 -0,4% 157,02 156,85 -0,2%

GBP/USD 1,3483 +0,2% 1,3463 1,3465 +7,6%

USD/CNY 7,0447 -0,2% 7,0570 7,0577 -2,1%

USD/CNH 7,0194 -0,2% 7,0322 7,0317 -4,1%

AUS/USD 0,6692 +0,5% 0,6659 0,6656 +7,6%

Bitcoin/USD 87.991,80 -0,7% 88.597,10 89.317,00 -6,5%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 58,12 58,01 +0,2% 0,11 -19,3%

Brent/ICE 62,12 62,07 +0,1% 0,05 -17,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.472,79 4.444,93 +0,6% 27,86 +69,3%

Silber 70,50 69,06 +2,1% 1,44 +139,2%

Platin 1.908,17 1.808,70 +5,5% 99,47 +106,5%

Kupfer 5,52 5,44 +1,6% 0,09 +34,4%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/flf

(END) Dow Jones Newswires

December 23, 2025 12:02 ET (17:02 GMT)

Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr

Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?

David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.

Im Video geht es um:

📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?

Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.

👉🏽 Mehr zum Börsenjahr 2025 & 2026

Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsen

