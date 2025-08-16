Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Reduktion von Emissionen 16.08.2025 04:10:00

Lufthansa-Aktie fester: Partnerschaft mit CEVA wird vertieft

Die Lufthansa will ihren Flugbetrieb nachhaltiger gestalten und vertieft dazu ihre Zusammenarbeit mit dem Logistikdienstleister CEVA Logistics.

• Lufthansa Cargo und CEVA Logistics unterzeichnen MoU
• Nutzung von SAF soll Nachhaltigkeit verbessern
• Schon 2025 konkrete, nachweisbare Emissionseinsparungen

Lufthansa Cargo und der global tätige Logistikdienstleister CEVA Logistics haben ein Memorandum of Understanding (MoU) unterzeichnet, um ihre Zusammenarbeit im Bereich Nachhaltigkeit zu vertiefen. Durch eine klare Fokussierung auf den Einsatz von Sustainable Aviation Fuel (SAF) sollen bereits im laufenden Jahr die CO2-Emissionen im Luftfrachtsektor nachweisbar reduziert werden. Daneben gehören auch gegenseitiges Lernen, Transparenz und Innovationsaustausch zum Inhalt der Vereinbarung.

"Mit dem gemeinsamen Fokus auf SAF schaffen wir die Grundlage, um unsere Klimaziele zu erreichen und gleichzeitig innovative Lösungen entlang der Lieferkette voranzubringen - gestützt durch die effiziente Flugzeugflotte mit Boeing 777F von Lufthansa Cargo", kommentierte Loïc Gay, Global Air & Ocean Products Leader bei CEVA Logistics, die vertiefte Zusammenarbeit. Und Anand Kulkarni, Head of Global Markets bei Lufthansa Cargo, ergänzte: "Nachhaltigkeit ist für uns kein Nebenaspekt, sondern ein wesentlicher Bestandteil, um unsere Mission ‚Enabling Global Business‘ zu erfüllen".

So reagiert die Lufthansa-Aktie

Im XETRA-Handel zeigte sich die Lufthansa-Aktie 0,27 Prozent höher bei 8,06 Euro.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: Lufthansa / George Hall,Vacclav / Shutterstock.com,Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com