Bilanz voraus 10.02.2026 14:37:00

Ausblick: voestalpine vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Ausblick: voestalpine vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Diese Kennzahlen prognostizieren Experten für die voestalpine-Bilanz.

voestalpine
39.52 CHF 1.02%
voestalpine lädt am 11.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass voestalpine im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,362 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,130 EUR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Minus von 3,14 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 3,58 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 3,70 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,33 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,900 EUR einfahren können. Beim Umsatz gehen 10 Analysten von durchschnittlich 15,06 Milliarden EUR aus, nachdem im Vorjahr 15,74 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: voestalpine AG

