Asiens Börsen mit Gewinnen - Nikkei nach Wahlsieg der Regierung auf Rekordhoch

SCHWEIZ

Anleger am Schweizer Aktienmarkt griffen am Freitag vorsichtig zu.

Der SMI konnte sich nach einem negativen Start im weiteren Verlauf leicht in die Gewinnzone vorarbeiten und schloss 0,27 Prozent höher bei 13'503,06 Zählern.

Auch die Nebenwerte-Indizes SPI und SLI drehten leicht ins Plus und beendeten den Handelstag mit Zuwächsen von 0,30 Prozent bei 18'638,05 Punkten bzw. 0,30 Prozent bei 2'154,32 Einheiten.

Die Anleger seien verunsichert angesichts der Sorgen rund um die künstliche Intelligenz, hiess es laut awp am Markt. Dabei hinterfragten Investoren zunehmend, ob sich die immensen Investitionen der grossen Technologiefirmen auch in nützlicher Frist monetarisieren lassen. Dazu komme die Ungewissheit, welche Folgen KI für die IT-Branche haben könnte und welche Konkurrenz sie womöglich darstelle. "Der KI-Investitions-Kater verwandelt sich gerade in eine wilde Flucht", kommentierte ein Marktteilnehmer.

Dazu kamen die Kursausschläge bei den Edelmetallen und zuletzt beim Bitcoin. Dieser war am Vortag massiv eingebrochen und hatte sich im US-Handel der Marke von 60'000 US-Dollar genähert. Ein Starinvestor warnte nun vor einer "Todesspirale" bei der bekanntesten Kryptowährung. Dazu kam, dass die eigentlich für heute angesetzte Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten wegen des teilweisen Shutdowns in den USA auf kommende Woche verschoben wurde. "Das sorgt vor dem Wochenende noch zusätzlich für Verunsicherung", sagte ein Händler. Die Daten wären wichtig, um sich ein Bild von der möglichen Geldpolitik machen zu können. "Zinsängste, die Auflösung hoch gehebelter Positionen und Gewinnmitnahmen lasten auf den Märkten", fasste ein anderer Händler die Stimmung zusammen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex zeigte sich am Freitag nach anfänglichen Schwankungen mit klaren Gewinnen.

Nach einer negativen Eröffnung wechselte der DAX zunächst mehrmals das Vorzeichen bevor sich die Bullen durchsetzen konnten. Letztlich verabschiedete sich der deutsche Leitindex 0,94 Prozent stärker bei 24'721,46 Punkten in den Feierabend.

Anleger bleiben jedoch angesichts der in den vergangenen Tagen heftigen Schwankungen bei Edelmetallen und im Technologiesektor nervös. Zunehmende Zweifel an hohen Investitionen in Künstliche Intelligenz verunsichern nach wie vor.

Mit hohen deutlichen Abschlägen im US-Handel für Amazon zeigt sich, wie hartnäckig sich die KI-Sorgen der Anleger halten. Der Handelsriese will in diesem Jahr rund 200 Milliarden US-Dollar unter anderem in KI, Chips, Robotik und Satelliten stecken. Damit liegt Amazon noch über dem gigantischen Investitionsvolumen der Google-Mutter Alphabet. Amazon werde zunächst darunter leiden, dass die Anleger hohe Investitionen ohne konkreten Umsatzerfolg sehr kritisch sehen, kommentierten die Analysten von Goldman Sachs.

WALL STREET

Die US-Börsen begaben sich vor dem Wochenende auf Rekordfahrt.

Der Dow Jones war mit einem moderaten Gewinn gestartet und vergrösserte diesen anschliessend deutlich. Schlussendlich ging er mit einem Kurssprung von 2,47 Prozent bei 50'115,67 Punkten aus der Sitzung.

Auch der NASDAQ Composite verbesserte sich nach einem freundlichen Start weiter und schloss letztlich 2,18 Prozent stärker bei 23'031,21 Zählern.

Nach dem jüngsten Kursrutsch bei Technologieaktien kam am Freitag an den US-Börsen die Risikobereitschaft schwungvoll zurück. Dies zeigte sich beim Dow Jones mit dem erstmaligen Sprung über die Marke von 50.000 Punkten.

Neuerdings versuchen die Anleger stärker potenzielle Gewinner und Verlierer des KI-Booms zu unterscheiden. Zudem hinterfragen sie immer häufiger milliardenschwere Investitionen in den neuen Megatrend. Die Standardwerte, die im Dow stärker abgebildet sind, standen daher in den vergangenen Tagen besser da als die in den USA so bedeutenden Technologiewerte.

ASIEN

Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchen am Montag Gewinne.

So springt der Nikkei 225 in Tokio gegen 07:00 MEZ um 4,58 Prozent auf 56'739,93 Punkte hoch. Zeitweise überschritt er sogar erstmals die Marke von 57'000 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite 1,28 Prozent auf 4'117,51 Zähler.

In Hongkong legt der Hang Seng 1,74 Prozent auf 27'022,54 Einheiten zu.

Der klare Sieg der Regierungspartei LDP unter Ministerpräsidentin Sanae Takaichi in der vorgezogenen Parlamentsneuwahl sorgt an den japanischen Börsen für eine Hausse. Takaichis Liberaldemokratische Partei gewann 316 der 465 Sitze im Unterhaus des Parlaments. Mit dieser Mehrheit kann sie Gesetze auch ohne Zustimmung des Oberhauses zu verabschieden. Takaichi gilt als Befürworterin höherer staatlicher Ausgaben zur Ankurbelung der Konjunktur und präferiert zugleich eine lockere Geldpolitik .

Die Märkte erwarteten, dass Takaichis Regierung verstärkte öffentliche Ausgaben, Steueranreize und Massnahmen zur Anhebung von Löhnen und Unternehmensinvestitionen initiieren werde, begleitet von anhaltender Unterstützung für strategische Sektoren wie Technologie, Verteidigung und Energie.

Die Sorge vor ein er ausufernden Staatsverschuldung sorgt daher am Anleihemarkt für fallende Kurse, also steigende de Renditen. "Proaktivere fiskalische Ausgaben, die auf eine Reflationierung der Wirtschaft abzielen, könnten sowohl das fiskalische als auch das inflationäre Risiko erhöhen", so Marktstratege David Chao von Invesco. Die Rendite der 10-jährigen japanischen Staatsanleihen steigt um 5 Basispunkte auf 2,28 Prozent.

Auch an den anderen Börsen der Region geht es kräftig nach oben, nachdem es am Freitag an der Wall Street zum Ende zu einer kräftigen Erholung gekommen war, angeführt von Technologiewerten, insbesondere solchen mit KI-Fantasie.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires