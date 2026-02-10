Ausblick: TotalEnergies mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

TotalEnergies wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 13 Analysten von einem Gewinn von 1,72 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,61 EUR je Aktie erzielt worden.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 6 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 33,98 Milliarden USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 44,17 Milliarden EUR erzielt wurde.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 26 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 7,00 USD je Aktie, gegenüber 6,23 EUR je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 14 Analysten durchschnittlich bei 177,23 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 180,84 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

