Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’511 -0.1%  SPI 18’691 0.0%  Dow 50’188 0.1%  DAX 24’988 -0.1%  Euro 0.9135 0.0%  EStoxx50 6’047 -0.2%  Gold 5’025 -0.7%  Bitcoin 52’761 -1.9%  Dollar 0.7680 0.2%  Öl 69.1 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Roche1203204NVIDIA994529Novartis1200526Rheinmetall345850Swiss Re12688156Sika41879292Microsoft951692
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: thyssenkrupp nucera präsentiert Quartalsergebnisse
Ausblick: Ahold Delhaize stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Ausblick: TotalEnergies mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
KI-Aktien im Fokus: Wie ASML NVIDIAs KI-Boom antreibt
Ausblick: voestalpine vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Suche...
eToro entdecken

TotalEnergies Aktie 524773 / FR0000120271

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Bilanz voraus 10.02.2026 23:46:00

Ausblick: TotalEnergies mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Ausblick: TotalEnergies mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Mit Spannung warten die Anleger auf die Bilanz von TotalEnergies.

TotalEnergies
56.78 CHF -0.55%
Kaufen Verkaufen

TotalEnergies wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 13 Analysten von einem Gewinn von 1,72 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,61 EUR je Aktie erzielt worden.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 6 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 33,98 Milliarden USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 44,17 Milliarden EUR erzielt wurde.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 26 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 7,00 USD je Aktie, gegenüber 6,23 EUR je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 14 Analysten durchschnittlich bei 177,23 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 180,84 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Die Expertenmeinungen zur TotalEnergies-Aktie im Januar 2026
TotalEnergies-Aktie steigt: Schwächere Preise werden durch Produktionssteigerung ausgeglichen
TotalEnergies-Aktie mit Plus: Unternehmen kooperiert mit Galp Energia

Bildquelle: TotalEnergies SE

Nachrichten zu TotalEnergies

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?