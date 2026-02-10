Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'518 0.1%  SPI 18'689 0.3%  Dow 50'136 0.0%  DAX 25'015 1.2%  Euro 0.9134 0.0%  EStoxx50 6'059 1.0%  Gold 5'026 -0.7%  Bitcoin 52'973 -1.5%  Dollar 0.7675 0.1%  Öl 69.0 -0.3% 
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools Invertiert
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner ETC/USD
Historisch Realtimekurs
Geändert am: 10.02.2026 08:13:37

SMI vorbörslich wenig bewegt -- DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen im Plus - Nikkei mit neuem Rekord

Der heimische Aktienmarkt wird am Dienstag ohne grosse Ausschläge erwartet. Der deutsche Leitindex dürfte um die 25'000-Punkte-Marke kämpfen. Die wichtigsten asiatischen Indizes notieren am Dienstag höher.

SCHWEIZ

Anleger am Schweizer Aktienmarkt dürften sich am Dienstag zurückhalten.

Der SMI bewegt sich vorbörslich knapp im Minus.
Die Nebenwerte-Indizes SPI und SLI notierten am Montag knapp im Plus, nachdem sie wenig bewegt gestartet sind. Sie beendeten den Handel 0,27 Prozent fester bei 18'689,12 Einheiten bzw. 0,34 Prozent stärker bei 2'161,70 Stellen.

Nach der Rally zu Wochenbeginn sollten sich die Kurse zunächst setzen. Dabei bleibt die Stimmung insgesamt positiv. Nach dem Rückzieher von US-Präsident Donald Trump in der Grönland-Frage sind weitere Störfeuer zunächst ausgeblieben - genauso wie eine US-Militäraktion im Iran. Derweil ist die Berichtssaison auf beiden Seiten des Atlantiks bislang recht positiv verlaufen und die KI-induzierte Korrektur bei Technologieaktien scheint zunächst ausgelaufen zu sein.

DEUTSCHLAND

Die DAX wird am Dienstag ohne grosse Ausschläge erwartet.

Der DAX bewegt sich vorbörslich in einer engen Range um seinen Vortagesschlusskurs.

Der DAX dürfte am Dienstag erst einmal weiter Mühe mit der Charthürde um die Marke von 25'000 Punkten haben. Am Montagabend war der DAX, getragen von weiter starken US-Indizes, bis auf 25'016 Punkte gestiegen. Das eine Woche alte, nächste Zwischenhoch liegt knapp unter 25'100 Punkten. Nach dem europäischen Handelsende ging den US-Indizes etwas der Schwung aus. Der Tech-Auswahlindex Nasdaq 100 hielt sich aber letztlich über der zurückeroberten 100-Tage-Linie - einem Gradmesser für den längerfristigen Trend. Der marktbreite S&P 500 ist in Lauerstellung, seinen Rekord von Ende Januar zu toppen. Vor dem US-Arbeitsmarktbericht am Mittwoch könnten die Anleger aber zunächst eine kleine Warteschleife fliegen.

WALL STREET

Nach der Rekordfahrt vor dem Wochenende ging der Wall Street am Montag die Puste aus.

Nach einem negativen Start konnte der Dow Jones im frühen Handel bei 50'219 Punkten erneut ein Rekordhoch markieren. Doch im Anschluss gab der US-Leitindex die Gewinne fast vollständig wieder ab und schloss mit nur einem kleinen Zuwachs von 0,04 Prozent bei 50'135,87 Punkten.
Der NASDAQ Composite drehte ebenfalls ins Plus, zog im Handelsverlauf aber ordentlich an und beendete die Sitzung 0,90 Prozent stärker bei 23'238,67 Stellen.

"Wochenlang mäanderte das US-Index-Flaggschiff Dow Jones unterhalb der magischen Marke von 50'000 Punkten seitwärts, blieb aber immer in Schlagdistanz zu einem Ausbruch. Der ist am Freitag endlich gelungen", schrieb Analyst Ronald Gehrt vom Broker Lynx in einem Marktkommentar. Die kommenden Tage seien nun entscheidend. Sollte der Dow wieder deutlich unter die runde Marke fallen, "brennt hier etwas an". Zumal zuletzt vor allem solche Aktien gesucht gewesen seien, die von einem breiten Wachstum der US-Wirtschaft profitieren würden. "Das so aber gar nicht existiert", warnte der Experte.

ASIEN

Die wichtigsten asiatischen Indizes notieren am Dienstag höher.

So legt der Nikkei 225 in Tokio gegen 07:00 MEZ 2,44 Prozent auf 57'738,41 Punkte zu.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite 0,15 Prozent höher bei 4'129,27 Zählern.

In Hongkong zeigt sich der Hang Seng 0,54 Prozent stärker bei 27'175,96 Einheiten.

Nach den teils massiven Kursgewinnen zum Start in die Woche geht es am Dienstag an den meisten Börsen in Ostasien noch etwas weiter nach oben. In der Breite sorgt die freundliche Tendenz an der Wall Street vom Vortag für Rückenwind. Klarer Favorit ist die Börse in Tokio, wo der Nikkei-225 nach dem klaren Wahlsieg der Regierungspartei LDP am Wochenende erneut stark zulegt.

Im Handel ist vom sogenannten "Takaichi-Trade" die Rede. Die als unternehmensfreundlich und sehr populär geltende Ministerpräsidentin Sanae Takaichi dürfte auf höhere Staatsausgaben und eine lockere Geldpolitik zur Ankurbelung der Konjunktur setzen, so die Spekulation der Börsianer. Dass dies problematisch für die bereits hohe Staatsverschuldung werden könnte, bremst die Stimmung erneut nicht und belastet - anders als am Vortag - auch nicht die Anleihekurse. Dort sinken die Renditen sogar etwas.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
Meistgelesene Nachrichten

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall steigt am Montagvormittag
Edelmetall oder Zockerpapier? Wird es Silber wie der GameStop-Aktie ergehen?
Ethereum Prognose: Netzwerk-Updates treiben Preis nach oben
TUI-Aktie legt zu: Konzern setzt auf Expansion im Billigreisesegment
NVIDIA Aktie News: NVIDIA zieht am Montagnachmittag an
XRP Kurs Prognose: Analysten sehen massives Potenzial – doch Wale rotieren in neuen Bitcoin-Sektor
SAP SE Aktie News: SAP SE reagiert am Montagnachmittag positiv
Dow schlussendlich kaum verändert -- SMI beendet Handel stabil -- DAX schliesslich über 25.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen letztlich höher - Nikkei mit neuem Rekord
Bayer-Aktie gefragt: US-Behörde erteilt Genehmigung für Herbizid Stryax
Analyse: UBS AG vergibt Buy an Rheinmetall-Aktie

Top-Rankings

KW 6: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 6: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 6: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
08:32 OTS: Verband deutscher Pfandbriefbanken (vdp) e.V. / Plus 4 %: ...
08:27 AKTIEN IM FOKUS: Goldman optimistischer für Chemie - Evonik und Symrise stark
08:26 OTS: SozialBank AG / SozialBank wächst weiter / Steigender ...
08:19 ROUNDUP: Münchner Start-up testet Hyperschallrakete
08:19 Aktien Frankfurt Ausblick: Dax bei 25.000 Punkten vor kleinem Rückschlag
08:16 WDH/Studie: Klimawandel könnte Weideflächen bis 2100 halbieren
08:07 Münchner Start-up testet Hyperschallrakete
07:47 Talanx steigert Gewinn trotz Kalifornien-Feuer
07:32 OTS: Logwin AG / Logwin stärkt Präsenz im Südwesten Deutschlands: Übernahme ...
07:30 dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax ringt mit 25.000er-Marke