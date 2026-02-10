Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Erwartungen der Analysten 10.02.2026 23:58:00

Ausblick: thyssenkrupp nucera präsentiert Quartalsergebnisse

Ausblick: thyssenkrupp nucera präsentiert Quartalsergebnisse

thyssenkrupp nucera veröffentlicht sein Zahlenwerk für das vergangene Quartal - damit rechnen Experten.

thyssenkrupp nucera
8.47 CHF 0.75%
Kaufen Verkaufen

thyssenkrupp nucera veröffentlicht am 11.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,005 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,070 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten eine Verringerung von 40,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 155,7 Millionen EUR gegenüber 262,0 Millionen EUR im Vorjahrszeitraum.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 10 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,013 EUR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,040 EUR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich auf 555,7 Millionen EUR, gegenüber 845,2 Millionen EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

thyssenkrupp nucera-Aktie fällt deutlich: Jahresumsatzausblick unter Markterwartung
thyssenkrupp nucera kann auf Wasserstoff-Grossauftrag aus Australien hoffen

Bildquelle: thyssenkrupp nucera

