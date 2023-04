Kunden reissen sich um normale Lenkräder für Model S und Model X: Was das für Tesla bedeutet

• Seit Januar können Tesla-Kunden selbst zwischen Yoke und herkömmlichem Lenkrad wählen• Nach nur wenigen Tagen waren die normalen Lenkräder ausverkauft• Was bedeutet der grosse Ansturm auf die normalen Lenkräder für Tesla?

Seit 2021 liefert Tesla den Model S und den Model X nicht mit einem herkömmlichen runden Lenkrad aus, sondern mit dem eigens designten "Yoke". Von Anfang an gab es viel Kritik - doch einen so hohen Ansturm auf normale Ersatz-Lenkräder hatte Elon Musk wohl nicht erwartet.

Anfang 2021 fiel ein von Electrek durchgeführtes Stimmungsbild unter Tesla-Fahrern noch gemischt aus, die Mehrheit der Befragten fanden das Yoke gut. Das moderne Lenkrad, das nur an den Seiten Griffe hat, ist mit Bedientasten für Blinker, Scheibenwischer und den Autopiloten ausgestattet. Mit der Einführung des Yoke fiel auch der Lenkstock für die Schaltung weg - beim Model S und Model X erfolgt die Erkennung des Fahrtrichtungswunsches automatisch oder über Wischbewegungen am linken Rand des Hauptbildschirms.

Poll: Thoughts on Tesla's new Model S/X steering wheel/yoke. Dope or nope? https://t.co/mryCFwOnlO