KION GROUP Aktie 21642770 / DE000KGX8881
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Starke Nachfrage
|
30.10.2025 11:13:36
KION-Aktie höher: Gabelstapler-Hersteller schneidet besser ab als erwartet - Höhere Nachfrage setzt sich fort
Der Gabelstapler-Hersteller KION hat im dritten Quartal überraschend gut abgeschnitten.
Der MDax-Konzern konkretisierte seine Jahresziele innerhalb der bislang vorgegebenen Spannen für den Umsatz, das bereinigte operative Ergebnis, sowie die Rendite auf das gebundene Kapital (ROCE). Bereits vergangene Woche hatte KION seine Prognose für den freien Barmittelzufluss im Gesamtjahr angepasst, da die Kosten für das laufende Effizienzprogramm geringer ausfallen als bisher gedacht.
Via XETRA gewinnt die KION-Aktie zeitweise um 1,39 Prozent auf 58,15 Euro.
/lew/stk
FRANKFURT (awp international)
Weitere Links:
Nachrichten zu KION GROUP AG
|
09:28
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX verbucht zum Start des Donnerstagshandels Gewinne (finanzen.ch)
|
07:36
|Kion-Auftragseingang schwächt sich ab - Prognose eingegrenzt (Dow Jones)
|
06:52