KION GROUP Aktie 21642770 / DE000KGX8881
87.00CHF
-2.00CHF
-2.25 %
25.03.2022
SWX
03.11.2025 09:56:22
KION GROUP Buy
KION GROUP
59.81 CHF 5.87%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Kion von 64 auf 70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Auftragssignale für das vierte Quartal seien gut, schrieb Stefan Augustin in seinem am Montag vorliegenden Resümee des Berichts zum dritten Quartal. Der Geschäftszyklus habe die Talsohle durchschritten./rob/ag/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: KION GROUP AG Buy
|
Unternehmen:
KION GROUP AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
70.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
63.95 €
|
Abst. Kursziel*:
9.46%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
64.45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8.61%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu KION GROUP AG
|
09:28
|Handel in Frankfurt: MDAX zum Start des Montagshandels mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
31.10.25
|So schätzen die Analysten die Zukunft der KION GROUP-Aktie ein (finanzen.net)
|
31.10.25
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.ch)
|
31.10.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX sackt ab (finanzen.ch)
|
31.10.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX zeigt sich am Mittag leichter (finanzen.ch)
|
31.10.25
|Freundlicher Handel: MDAX zum Start des Freitagshandels im Aufwind (finanzen.ch)
|
30.10.25
|KION-Aktie höher: Gabelstapler-Hersteller schneidet besser ab als erwartet - Höhere Nachfrage setzt sich fort (AWP)
|
30.10.25
|Kion schneidet besser ab als erwartet - Aktie schwankt (AWP)
Analysen zu KION GROUP AG
|09:56
|KION GROUP Buy
|Warburg Research
|06:30
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|31.10.25
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|KION GROUP AG
|87.00
|-2.25%
