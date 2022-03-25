Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
KION GROUP Aktie 21642770 / DE000KGX8881

87.00
CHF
-2.00
CHF
-2.25 %
25.03.2022
SWX
03.11.2025 09:56:22

KION GROUP Buy

KION GROUP
59.81 CHF 5.87%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Kion von 64 auf 70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Auftragssignale für das vierte Quartal seien gut, schrieb Stefan Augustin in seinem am Montag vorliegenden Resümee des Berichts zum dritten Quartal. Der Geschäftszyklus habe die Talsohle durchschritten./rob/ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: KION GROUP AG Buy
Unternehmen:
KION GROUP AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
70.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
63.95 € 		Abst. Kursziel*:
9.46%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
64.45 € 		Abst. Kursziel aktuell:
8.61%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
Nachrichten zu KION GROUP AG

Analysen zu KION GROUP AG

09:56 KION GROUP Buy Warburg Research
06:30 KION GROUP Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.10.25 KION GROUP Buy UBS AG
31.10.25 KION GROUP Buy Deutsche Bank AG
30.10.25 KION GROUP Outperform Bernstein Research
