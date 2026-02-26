Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’977 -0.1%  SPI 19’218 0.1%  Dow 49’482 0.6%  DAX 25’176 0.8%  Euro 0.9124 0.0%  EStoxx50 6’173 0.9%  Gold 5’196 0.6%  Bitcoin 52’800 0.6%  Dollar 0.7721 -0.1%  Öl 70.9 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335NVIDIA994529Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
KION-Aktie: Deutlicher Ergebnisanstieg für 2026 angekündigt
Allianz-Aktie gibt nach: Aktienrückkauf über bis zu 2,5 Milliarden Euro gestartet -- Rekordgewinn
Deutsche Telekom-Aktie: Umsatzerwartung geschlagen - Positive Wachstumsprognose für 2026
Sulzer-Aktie: Gewinn in 2025 deutlich verbessert
Medmix-Aktie: Dividendenkürzung trotz Rückkehr in Gewinnzone
Suche...
eToro entdecken

KION GROUP Aktie 21642770 / DE000KGX8881

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Nach schwachem Jahr 26.02.2026 07:35:40

KION-Aktie: Deutlicher Ergebnisanstieg für 2026 angekündigt

KION-Aktie: Deutlicher Ergebnisanstieg für 2026 angekündigt

KION hat im vergangenen Jahr vor dem Hintergrund der schwachen Konjunktur wie erwartet deutlich weniger verdient, rechnet für 2026 aber wieder mit moderatem Umsatzwachstum und einem deutlich steigenden operativen Gewinn.

KION GROUP
58.22 CHF -0.26%
Kaufen Verkaufen
Basis dafür sind der zuletzt starke Auftragseingang und die Sparmassnahmen.

2025 verbuchte das Logistiktechnikunternehmen nach eigenen Angaben einen Rückgang des bereinigten Gewinns vor Zinsen und Steuern (EBIT) um 14 Prozent auf 789 Millionen Euro. Der Umsatz gab um 2 Prozent auf 11,3 Milliarden Euro nach. Damit wurden die im Oktober eingegrenzten Prognosekorridore von 760 bis 820 Millionen Euro bereinigtem EBIT und 11,1 bis 11,4 Milliarden Euro Umsatz erfüllt. Analysten hatten im Konsens mit 11,24 Milliarden Euro Umsatz und 795 Millionen Euro bereinigtem EBIT gerechnet.

Das Nettoergebnis fiel um 35 Prozent auf 241 Millionen Euro. Dieser Einbruch ist auf Einmalkosten im Zusammenhang mit dem laufenden Effizienzprogramm in Höhe von 169 Millionen Euro zurückzuführen. KION will die Fixkosten damit dauerhaft um rund 150 Millionen Euro senken. Erste positive Ergebniseffekte hätten sich bereits im vergangenen Jahr gezeigt, die "nahezu vollständige Wirkung" werde im Laufe des neuen Jahres erreicht.

Die Aktionäre müssen sich mit einer deutlich niedrigeren Dividende begnügen. Vorgeschlagen sind 62 statt wie im Vorjahr 82 Cent je Aktie.

2026 kalkuliert KION mit einem Umsatz zwischen 11,4 und 12,3 Milliarden Euro und einem bereinigten EBIT zwischen 850 Millionen und 1,04 Milliarden Euro.

"In einem schwierigen Umfeld stieg der Auftragseingang in beiden Segmenten von KION und übertraf damit die Entwicklung der wichtigsten Märkte", sagte CEO Rob Smith. KION steigerte sein Neugeschäft 2025 auf 11,7 von 10,3 Milliarden Euro.

Von Olaf Ridder

DOW JONES

Weitere Links:

KION-Aktie tiefer: Verlängerung von Vertrag von Finanzvorstand Harm bis 2029
KION-Aktie höher: Gabelstapler-Hersteller schneidet besser ab als erwartet

Bildquelle: KION GROUP